El denigrante mensaje de Camila Homs a Rodrigo De Paul sobre Tini Stoessel: “La puta de tu novia se volteó a medio mundo”

Rodrigo De Paul denunció ante la Justicia a Camila Homs por amenazas y hostigamiento hacia él y su novia, Tini Stoessel. Tras estallar el escándalo, Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América TV) algunos de los explosivos mensajes de la modelo hacia el futbolista, que se encuentran en el expediente judicial.

Aparentemente, Camila estalló contra Rodrigo tras ver el video del abrazo con Tini tras los festejos por el triunfo de la Selección en el Mundial Qatar 2022. “Estos son los mensajes a Rodrigo, los que están en el expediente. Los de Tini todavía no están”, señaló el conductor de LAM antes de leer los escritos.

“Merecés lo peor vos y la puta de tu novia, que se volteó a medio mundo”, dice el mensaje que Homs le envió a De Paul, denigrando a Stoessel. Y agrega: “No te pienso cruzar así que no se cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo”.

A su vez, en la cuenta de Twitter de LAM compartieron algunos de los otros explosivos mensajes de la modelo al futbolista.

Qué pasó entre Camila Homs y Rodrigo de Paul

Finalizado el Mundial de Qatar 2022, se reavivó la guerra entre Camila y Rodrigo, quienes tras haber llegado a un acuerdo por lo económico y la custodia de sus dos hijos, volverán a la Justicia por la denuncia que le hizo el deportista a su ex.

El periodista Agustín Rey tuvo la primicia y contó en Twitter que el campeón del mundo tomó la determinante decisión de ir a la Justicia con Camila, luego de los fuertes dichos que tuvo con él y con su pareja: “Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs y a su padre en la Justicia por amenazas hacia él y contra Tini (Stoessel)“.

De igual manera, De Paul hizo otra denuncia que tuvo que ver con su Francesca y Bautista: “Pidió protección para sus hijos” y aseguró que tiene pruebas contundentes contra los Homs: “Tendría audios de WhatsApp amenazantes por parte de su ex, y chats de Camila contra Tini, por eso la cantante la bloqueó“.

Por su parte, Guido Záffora amplió la información en Intrusos (América TV) y expresó: “Es una denuncia tremenda de parte de Rodrigo hacia Camila que va a cambiar la historia. Involucra directamente mensajes que le mandó Camila Homs a Rodrigo en las últimas horas. Además, hay otra denuncia que con respecto a los hijos“.

Además, el periodista contó: “Se cansó y le inició una demanda penal por amenazas y hostigamiento. Todo esto empieza por mensajes de WhatsApp, donde Camila Homs le empezó a Rodrigo De Paul le empezó a mandar amenazas. Cuando lee, él se preocupa mucho y empieza a llamar a su entorno (de Camila), y a sus abogados“.

“Hay una nueva medida cautelar para preservar a los hijos. Tiene que ver con no mostrarlos y no exponerlos“, agregó Záffora. “Las extorsiones vienen de que no pueda ver a los hijos y con lo que puede llegar a decir“, manifestó Maite Peñoñori.

Asimismo, el periodista afirmó que Rodrigo decidió ir a la Justicia, luego de que Camila lo amenazara con contar datos íntimos sobre él, lo cual sería perjudicial para la imagen del deportista y, en general, su relación con Tini.