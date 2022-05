El dato que podría complicar a Felipe Pettinato: hallaron combustible en el cuerpo de Melchor Rodrigo

FELIPE PETTINATO Y MELCHOR RODRIGO | INSTAGRAM

Mientras que Felipevontinúa internado y con un tratamiento psiquiátrico, las investigaciones por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien estaba en el departamento del hijo de Roberto Pettinato cuando se dio el incendio, han arrojado nuevos resultados que podrían complicar la situación del joven.

Ayer, el periodista Rolando Barbano adelantó en “Telenoche” (El Trece), que los resultados de la autopsia al cuerpo del neurólogo revelaron un detalle que podría cambiar el curso de la investigación: “Todo indica que los rastros de este combustible están concentrados principalmente en el cuerpo de la víctima“.

De esta forma, se podría descartar por completo la hipótesis sobre que el fuego en la vivienda de Pettinato habría iniciado producto de un cortocircuito, ya que el peritaje de las cuatro muestras que se tomaron del cadáver de Melchor dieron positivo en en hidrocarburos: “No se halló la sustancia en el departamento, pero sí en la piel y los huesos extraídos del cadáver del médico“.

El periodista destacó que en este punto de la investigación las cosas podrían complicarse judicialmente para Felipe Pettinato: “Hasta ahora solo era una hipótesis de la cual se hablaba en los primeros informes de los bomberos, que sostenían que probablemente hubo una llama que fue acercada a un líquido inflamable para que comenzara el incendio”.

Tamara Pettinato habló sobre Felipe Pettinato y el incendio en su departamento

Tamara rompió el silencio y habló del incendio desatado en la casa de su hermano Felipe, en el cual que se cobró la vida de su amigo, el neurólogo Melchor Rodrigo. La panelista volvió a la radio después de ausentarse tras el trágico siniestro y se sinceró como nunca sobre la enfermedad mental de Felipe y sus adicciones, y cuánto le ha costado conseguir ayuda debido a la actual ley de salud mental.

“De lo que pasó no voy a decir nada porque hay una investigación sobre qué ocurrió adentro de ese departamento, cómo se inició el fuego, cómo fueron todos los hechos esa noche… Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando me parece innecesario y tampoco me sale”, expresó Tamara en el ciclo radial “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?” (Radio con vos).

“Sí me sale decir que estoy muy triste, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto mandar mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo. Es la persona que murió en el departamento”, indicó Pettinato.

De igual manera, Tamara explicó cómo se encuentra su hermano tras lo sucedido y cuál es su estado de salud: “Está internado, ahora está bajo tratamiento y todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta tampoco hablar de esto y exponer todo. Sí decir que estamos muy tristes y mandar un beso a la familia de Melchor, el resto está en investigación”.