El cruce en redes de Florencia Peña con un panelista de Intrusos: “No me corras”

“Hay una famosa pareja que tenía previsto una escapada romántica para este fin de semana largo. Pero la reserva en ese lugar soñado donde iban a estar se canceló porque el jueves tienen la intención de vacunarse contra el coronavirus. Ellos temían que esto tenga algún efecto adverso y estar en el hotel de la zona de Cardales, por eso prefirieron guardarse”, contó Rodrigo Lussich en la sección Los escandalones de Intrusos, sin dar nombres.

Pero, Florencia Peña recogió el guante y se expresó en Twitter: “Quiero aclarar, debido a una información errada que anda circulando, que tanto mi compañero Ramiro como yo, estamos de VOLUNTARIOS para darnos la vacuna CHINA. Sabremos en un mes si nos dieron la vacuna o un placebo. Cualquier otra versión es absolutamente falsa. Siempre dije que confiaba en la vacuna rusa, pero no pertenezco a ningún grupo de riesgo para poder acceder a ella”, dijo.

Y agregó: “Por eso decidimos ser voluntarios de la vacuna CHINA, con la misma expectativa e incertidumbre como cualquier ciudadano. Lo aclaro para evitar especulaciones”.

Al ver esto, Lussich le retrucó: “Aquí, el video donde conté hoy lo de la vacunación de Flor Peña y su pareja; donde queda clara la data que ella aclara y dice ser ‘errada’ cuando no lo es. En su tweet, ella da detalles de la misma, lo cual está buenísimo para despejar especulaciones. Pero la data es real. ¡Gracias!”.

“Tenés mi número, Rodri. Si me preguntabas te contaba para evitar especulaciones. Y además la información que te pasaron era confidencial. De hecho, desde la gerencia del hotel se comunicaron para pedir disculpas. Son temas sensibles, está bueno dar data precisa. Beso”, insistió la conductora de Flor de Equipo.

“Si el hotel filtró data confidencial arreglalo con ellos. Lo que conté no era errado. Tenías una reserva que cancelaste para vacunarte. No tiene nada de malo. Aclaré y está en el video que no me constaba de qué vacuna se trataba. No me corras. Beso”, manifestó por último el periodista.