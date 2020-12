La ex embajadora en Venezuela cuestionó en Twitter al vocero presidencial Juan Pablo Biondi por no acompañar con el gesto al discurso de Cristina Kirchner. El cineasta respondió con un ironía en la misma red social: “La reina es la reina y ustedes, los zánganos, tienen que aplaudir”.

El crítico tuit de Campanella contra los “aplausos” de Alicia Castro

“¡Aplaudan, muchachos! ¡Aplaudan a rabiar! Aunque no estén de acuerdo”, comienza el tuit de Juan José Campanella en respuesta a un mensaje previo de Alicia Castro.

De esta manera, Juan José Campanella, hizo pública su opinión sobre la crítica que Alicia Castro le hizo al vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, por no aplaudir a la vicepresidenta Cristina Kirchner durante su discurso en un acto en La Plata el último viernes

“Los que apoyamos y queremos a este gobierno sufrimos los errores y la falta de políticas de comunicación. Ayer Juan Pablo Biondi, encargado de la comunicación presidencial, no aplaudió en ningún momento a Cristina Kirchner. ¿Se habrá sentido aludido?”, expresó la ex embajadora argentina en Venezuela y el Reino Unido en Twitter.

Momentos después llegó la reacción de Campanella, quien no escatimó en palabras e ironía.

Atento a lo que ocurre en la citada red social, Campanella replicó con fuerte ironía: “¡Aplaudan, muchachos! ¡Aplaudan a rabiar! Aunque no estén de acuerdo, aunque no tengan ganas, la reina es la reina y ustedes, los zánganos, tienen que aplaudir. Si es posible de rodillas y lamiéndole los zapatos”.