El creador de Libra buscó desligar a Milei de la polémica por la criptomoneda y le pidió al Gobierno un plan

El principal impulsor de Libra, el CEO de la empresa Kelsier Ventures, Hayden Davis, desligó al presidente Milei de la polémica por la promoción de la criptomoneda. Además le reclamó al Gobierno un plan para devolver el dinero, le dio “una ventana de 48 horas” al Ejecutivo para que le comuniquen sobre qué hacer con los fondos.

“Milei y su equipo revirtieron inesperadamente su posición, retirando su apoyo y eliminando todos los respaldos previos en las redes sociales. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías anteriores”, afirmó Hayden Davis, CEO de la empresa Kelsier Ventures, en un video que se compartió en su cuenta de X.

El presidente Milei con Hayden Davis, apuntado como responsable de la cripto $LIBRA.

Davis dijo: “Soy un gran simpatizante de Milei, y creo que es absolutamente limpio y para nada corrupto. Y creo, que mucha gente en la Argentina quiere derribarlo para volver a ser más corruptos”.

El CEO de Kelsier Ventures dijo que cree que Milei “es brillante” y que “sabe algunas cosas sobre blockchain”, aunque aclaró: “No creo que se dé cuenta de lo que hizo. Así que solo quiero dejar eso en claro y lo respaldo completamente. Creo que es la gracia salvadora para uno de los países más corruptos del mundo”.

Davis dijo en una entrevista al youtuber Coffeezilla: “Hay gente atrás de mi familia, esto afecta a un Presidente, no me quiero beneficiar de algo que me puede matar o a mi familia, que venga cárteles de la Argentina o de otro lado. No quiero tener nada que ver ni hacer plata de esto”.

El empresario explicó: “Esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país, entonces estuve hablando con distintas personas y distintas fundaciones para desarrollarlo en los próximos años. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial“.

Davis dijo: “Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros. Hay evidencia de que estuve múltiples veces con él”.

Davis precisó que su rol en el proyecto era asegurar que el token Libra tuviera estabilidad y respaldo financiero. En ese sentido, explicó que el equipo deMilei se había comprometido a apoyar el lanzamiento de la criptomoneda y garantizar su respaldo durante todo el proceso.

“Es fundamental reconocer que las inversiones en memecoin están impulsadas por la confianza y el respaldo. Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que habían comprado el token basándose en su confianza y en su respaldo se sintieron traicionados”, indicó el asesor.

A su vez, agregó que “esto provocó una ola de ventas de pánico, que exacerbó aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token”.

Luego de borrar la promoción, Milei aseguró que había decidido dar un paso atrás porque había detectado “irregularidades” en el equipo detrás de la criptomoneda. Incluso llegó a calificarlos de “estafadores”.

La aclaración del Presidente, luego de la polémica con la criptomoneda. (Foto: X/@JMilei).

Davis rechazó estas acusaciones y defendió la integridad de Julian Peh, fundador de KIP Network y patrocinador principal del proyecto. “Solo puedo suponer que los asociados de Milei intentaron echarle la culpa a Julian para protegerse de la responsabilidad”, remarcó.

En medio de este revuelo, el CEO de Kelsier anunció que no usará los fondos de la criptomoneda para su beneficio personal y que está evaluando una solución para recuperar la confianza. Su plan es reinvertir hasta 100 millones de dólares en la compra del token Libra y luego eliminar esas monedas del mercado para tratar de mejorar su valor. “Si no aparece una mejor alternativa, voy a comenzar este proceso en las próximas 48 horas”, sostuvo en el comunicado.

Javier Milei se reunió con Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, en enero. (Foto: X/@JMilei).

El asesor también insistió en que, mientras tanto, seguirá informando sobre las decisiones que tome en los próximos días para tratar de revertir esta crisis.

El Gobierno anunció que investigará a todos los involucrados en la polémica por la criptomoneda Libra

Poco después de la publicación de Hayden Davis, el Gobierno anunció que dieron “intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente” en la promoción de la criptomoneda.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno confirmó la creación de “una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”.

Además, indicaron que “toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito”.

Fuerte reclamo de Hayden Davis al Gobierno: “Les di 48 horas para que me den un plan serio”

En medio del revuelo por la promoción de Milei a Libra, el CEO de Kelsier anunció que no usará los fondos de la criptomoneda, unos 110 millones de dólares de liquidez, para su beneficio personal, y que analiza una solución para recuperar la confianza.

El empresario advirtió: “Esto es un incidente internacional, no es una estafa random.Este es un plan que salió muy mal, a un nivel presidencial. Les di al equipo de Milei una ventana de 48 horas para que me den un plan serio de qué hacer, no algo a seis meses”.

Davis dijo: “La doy en custodia, no quiero saber nada con esto. Ahora mi reputación está destrozada, estoy en la mira de un gobierno o de más, y la única ventaja que tengo son estos millones. Estoy tomando decisiones por el Gobierno argentino, que se lavó las manos. Si quieren que la devuelva, lo hago”.