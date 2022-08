El conmovedor recuerdo al rosarino Gerardo Rozín en La Voz Argentina

Octavio Muratore tiene 21 años, es de Santiago del Estero y cantó un tema de Cuchi Leguizamón que compuso en sus últimos días de vida.

La interpretación que hizo el participante del Team Mau y Ricky, conmovió a todo el jurado porque esta canción también la cantó Gerardo Rozín antes de partir.

Los coaches recordaron al querido conductor de La Peña de Morfi, y los hermanos Montaner se conmovieron por el momento que sucedió en La Voz Argentina.

Mau Montaner empezó a llorar y le expresó a Octavio: “Nunca me imaginé que ibas a hacerme mierd*. Y obviamente lo de Rozín me llega mucho, y para eso es la música, sirve para estos momentos y estas vainas que uno no entiende. Y que de momento se va un amigo pero se queda la música que ayuda a acompañarte”.

“No es casual”: Un recuerdo de Gerardo Rozín emocionó a todos

Por su parte, tanto Lali como Soledad revelaron que la canción trajo un mensaje de Rozín: “No es casual que esta canción la hayan puesto y que haya sido la favorita de Gerardo. De alguna manera nos mandó un mensaje a través de semejante voz”.

