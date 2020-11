El conmovedor mensaje de Santiago Del Moro a Claudia Villafañe en MasterChef | Imagen: Telefé

Anoche, en el inicio del programa MasterChef Celebrity en Telefé, donde una de sus participantes es Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Armando Maradona y madre de dos de sus hijas, el conductor, Santiago del Moro, dio un mensaje tras la muerte del Diez.

Como los programas son grabados, Del Moro, amigo íntimo de Dalma Maradona, grabó un mensaje especial para dedicar su pésame a Claudia y a las hijas e hijos del mejor futbolista de la historia.

“Es muy difícil para mí estar aquí parado hoy. Estoy en representación de un montón de compañeros y compañeras que trabajamos todos los días, que armamos este programa, que hacemos este programa que gusta tanto a la familia argentina. Hoy es un día muy especial. Es un día de duelo nacional. Murió el Diego. Y, como todos sabrán, aquí en este programa, prácticamente todas las noches, brilla ella: Claudia Villafañe”, comenzó diciendo el conductor.

“Queríamos, obviamente, estar junto a ella, junto a su familia. Y arrancar este programa de esta manera. Simplemente, dándole el pésame y diciéndole que también estamos al igual que ustedes consternados con la noticia de la muerte del Diez”, explicó Del Moro.

Tras una breve pausa, prosiguió: “Lo vamos a amar en cuanto a lo deportivo. Y, seguramente, el duelo va por dentro de cada uno de los argentinos que está ahí, del otro lado, viendo. Es un día que no nos vamos a olvidar nunca más”.

“Claudia Villafañe bajó corriendo del auto, con Gianinna y Dalma”

Un vecino relató el momento en que la ex esposa del director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata llegaba junto a sus hijas a la vivienda en la que falleció.

Claudia Villafañe, Dalma y Giannina ante la muerte de Diego Maradona

Gran parte del país y el mundo se encuentra en conmoción por la muerte de Diego Armando Maradona, a sus 60 años tras sufrir un paro cardiorespiratorio en la casa de barrio Villanueva, en la zona de Nordelta, Tigre, donde se había instalado tras haber sido operado recientemente en la Clínica Olivos. Lamentablemente no pudo ser reanimado por las ambulancias que llegaron a su vivienda.

Pablo, un vecino del country en el que estaba Maradona, relató en diálogo con el Noticiero Trece, la llegada de Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianina Maradona a la residencia, enteradas de lo sucedido.

“Claudia bajó corriendo del auto, con Gianinna y Dalma, obviamente. Ese es el movimiento. La policía le dice a la gente que se retire para no estar ahí en el medio”, describió el vecino, quien precisó que alrededor de las 11 horas comenzaron los movimientos y a la media hora llegaron las ambulancias para asistir al ex futbolista.

Así llegaban Claudia, Giannina y Dalma a la casa de Maradona

“Un médico del barrio fue a ayudarlo, a reanimarlo. Diego estaba rodeado con médicos y enfermeros las 24 hs”, informó Pablo.

Villafañe no tenía grabaciones en el reality en el que participa, programadas para este miércoles. Según trascendió, Dalma y Gianina se enteraron por los medios. Al parecer la menor, minutos antes de que la noticia comenzara a difundirse y se trataba de confirmar que no fuera una fake news, de manera off the record, posteaba una foto de un mural que había encontrado por la calle con una imagen de su papá.