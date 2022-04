El Concejo de Funes homenajeó al Profesor de Educación Física Héctor Bufarini

En la noche de éste martes 12 de abril, recibió un reconocimiento por parte del Concejo Deliberante el Profesor Héctor Bufarini como persona distinguida de la ciudad por sus 40 años de labor como profesor de Educación Física en instituciones educativas de Funes.

Carlos Olmedo, Presidente del Concejo precedió la entrega diciendo, “Pertenecemos a una de las generaciones acompañadas por Héctor en la educación, todos atesoramos recuerdos de esa época, pero me toca a mí en nombre de todo el cuerpo deliberativo agradecerte lo que hiciste por nosotros en oportunidad de ser tus alumnos, brindarte este reconocimiento y este fuerte aplauso”.

Luego de las palabras del Presidente del Concejo, la Concejal Martelli hizo entrega de la distinción y cedieron la palabra al ex Concejal Pedro Giantenaso quién había presentado el proyecto junto a Martelli.





“Nosotros valoramos todo lo que ha hecho Héctor durante toda su trayectoria y particularmente su trabajo desarrollado en nuestra ciudad. Son innumerables los logros obtenidos por su persona, es muy gratificante homenajear a un profesor que nos ha formado en nuestra niñez y adolescencia. Por esto es importante poder reconocerlo y darle las gracias por todo lo que ha construído en el ámbito de la docencia con este pequeño mimo. Brindarte un reconocimiento por el recuerdo conque nos vamos a quedar en nuestros corazones, esperamos que ahora vos empieces a disfrutar de esta etapa de la vida, con más tiempo para dedicar a la familia y a los nietos.” expresó, Pedro Giantenaso

Bio del profesor Héctor Bufarini

En su trayectoria de 40 años Héctor, comenzó a ejercer su profesión en el Seminario San Carlos Borromeo, desde dónde llegó al Colegio María Auxiliadora para luego compartir jornadas con el secundario y terciario del Instituto Paul Harris de Roldán, el Colegio Nazaret y el Seminario Salesiano, durante décadas.

En la despedida de sus alumnos todos destacan su carisma y su calidad humana primero para luego recordar innumerables anécdotas y momentos compartidos con él.

Héctor “el Gringo”Bufarini o simplemente “el Bufa” (nacido en Roldán en el seno de una familia italiana tradicional dónde compartió su niñez con 7 hermanos, un padre muy humilde y trabajador y una mamá ama de casa dedicada); adoptado funense por elección propia, para formar su propio grupo familiar que ya cuenta con hijos y nietos.







En un aparte de la ceremonia Funes Hoy logró una entrevista íntima y muy emotiva con el profesor, “Cuando me avisó mi señora que Anita me había llamado por una iniciativa de chicos que fueron alumnos míos, me pareció un gesto tan grande, que me produjo mucha alegría, me siento muy alagado, es un cariño al alma que recibo. Cuando menos te lo esperas aparece, no se si soy meritorio de este evento, pero lo agradezco de corazón.

En mi enseñar he dado todo, he priorizado renunciar tiempo de mi familia: si un alumno me necesitaba yo dejaba todo por él. Ahora con el tiempo transcurrido uno lo nota.

Sostengo que soy una persona bendecida y tengo que ser agradecido, amo lo que hacía, aun siento pasión y me encanta lo que vivía cada día, mi vida fue una carrera de 42 años, desde 1980, cuando empecé en el Seminario San Carlos Borromeo de Capitán Bermúdez.

Era un chico que venía de Roldán de una familia muy humilde, pero mis viejos al no tener estudios y ser analfabetos, tenían otro apostolado que me inculcaron, la constancia, la perseverancia y el esfuerzo; con mis ansias de superación, llegué a estudiar y forjar esta carrera. Esto debe ser valorativo para la juventud de hoy en día, cada uno se hace su camino.

Mi ejemplo fue un profesor muy bueno que tuve en el Paul Harris, quien me motivó a que empezara a estudiar, cuando salí del Servicio Militar, durante 23 meses y medio, salí en el año 77 y en el 78 empecé a estudiar. En el 80 ya comencé a ejercer, primero como estudiante y luego como profesor.

Esta profesión que hoy me reconocen y notaron en mí, tiene mucha gente detrás que me apuntaló: mis padres, mi familia, principalmente mi señora. Sin ellos no hubiera podido lograr dedicar tantas horas al profesorado.

Concejales con familia Bufarini

En María Auxiliadora ingresé el 15 de febrero del 82 y continué hasta mi jubilación hace 4 meses. Todos los concejales fueron alumnos míos ahí: ¡que alago verlos hoy!. Me disculpo porque seguramente me he equivocado a veces, todos cometemos errores, pero vivencio en la gente que me encuentro y me para para decirme; “cuanto me alegro cada vez que lo veo profe”, o: “me saluda, pero usted ya no me reconoce”, y se paran a charlar diciéndome como de llaman, porque las caras las recuerdo una por una, pero los nombres se me han olvidado ya. El otro día un exalumno me tocaba bocina, yo no sabía quién era, entonces frenó con su auto y me reclamó “acordate de mí”, bajate el barbijo le dije, ah sos González, “soy Ariel”, me aclaró. Esas anécdotas son permanentes.

Muchas veces recordamos los viajes, días deportivos, excursiones al Champaquí o al Uritorco o las grandes fiestas de fin de curso. Miles de chicos por mes eran alumnos míos, son incontables las decenas de miles con los que he compartido mis horas de cátedras.

He tenido a mis nietos, salvo al más chiquito, de alumnos, a ellos les digo que hay que ponerse metas en la vida y tener espíritu de superación; seguramente van a encontrarse con muchísimos obstáculos como he tenido yo, pero hay que sortearlos y seguir adelante.