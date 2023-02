El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo pide eliminar el aguantadero del predio del ex Batallón 121

CARDOZO PIDE ELIMINAR AGUANTADERO EN TERRENO PROVINCIAL DEL EX BATALLÓN FRENTE A LA PDI



El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, presentó un pedido para que de manera urgente el Gobierno de Santa Fe intervenga en el predio del ex Batallón 121, por Esteban de Luca al 500: “Ya hicimos un pedido similar el año pasado y es cansador para los vecinos pedir lo mismo cada tres meses y que nada se solucione”.





“La situación se ha agravado y de recibir denuncias de los vecinos por las malezas y la proliferación de roedores, nos trasladan reclamos por robos en el barrio y que delincuentes se refugian en el predio abandonado”, manifestó Cardozo.



“Es una burla para todos los rosarinos que un predio del gobierno provincial, que se encuentra frente a la PDI, una dependencia de la Policía de Santa Fe destinada justamente a la investigación de delitos complejos, sea un refugio de malvivientes, donde se observan movimientos de personas en horas de la madrugada, reuniones en donde se utilizan los parrilleros abandonados por el Ejército y las ligas de fútbol y un absoluto estado de abandono”, se explayó el edil de Juntos por el Cambio.





En ese sentido amplió: “El predio del ex Batallón 121 es una muestra del fracaso de las gestiones para administrar un terreno en donde hoy deberían haberse construido cientos de viviendas para sectores medios de la ciudad, donde debería haber áreas de recreación y deportes y calles abiertas en lugar de paredones y alambres que separan, pero 17 años después de haber recuperado la provincia ese lugar para todos los rosarinos debemos estar pidiendo (en nombre de los vecinos) que se limpie lo que hoy es un basural y que además se ha convertido en un refugio para delincuentes y malhechores”.



“La desidia de la gestión provincial que encabeza Omar Perotti con respecto a Rosario se demuestra en la inseguridad galopante que ha llegado a extremos como la balacera contra el Distrito Sudoeste, la inexplicable muerte de Jimi, la paralización de obras necesarias como el Hospital Regional Sur, donde se robaron todo lo que podían llevarse a pesar de las advertencias de vecinos y concejales, el estado de abandono de los edificios escolares y el anuncio tardío de obras que pusieron en el freezer durante 3 años mientras tenían la plata en un plazo fijo, como la doble mano de Newbery, la ampliación del Castagnino o la Escuela de Música en Salta 2141. Todo son anuncios para la tribuna, este gobierno no va a poner un solo ladrillo, porque Rosario no es prioridad para estos dirigentes”, finalizó Cardozo.



Concretamente el pedido de Cardozo expresa:

– Limpieza inmediata del predio del ex Batallón 121, de Esteban de Luca al norte.

– Vallado del predio con alambrado olímpico.

– Custodia permanente con efectivos de la PDI, cuya sede está enfrente del citado terreno.

– Demolición de las ruinas de los sanitarios y los parrilleros que hoy funcionan como aguantaderos y refugios de malvivientes.

– Iluminación del predio con las columnas existentes en el lugar.