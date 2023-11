El Clásico del Mundo: La Selección Argentina enfrentará a Brasil por las Eliminatorias. Horario y TV

La Selección Argentina enfrentará a Brasil por las Eliminatorias. (Foto: prensa AFA)

La Selección Argentina enfrentará a Brasil este martes en Río de Janeiro, por la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el estadio Maracaná, el partido comenzará a las 21.30 de nuestro país, y será televisado por TyC Sports, TV Pública y DSports.

Ambos equipos buscarán volver al triunfo luego de perder en la última jornada. El conjunto argentino cayó ante Uruguay por 2 a 0 como local, pero se mantiene como único líder, con 12 puntos.

Por su parte, los brasileños fueron derrotados por Colombia, quien se impuso por 2 a 1 en Barranquilla, y marchan quintos, con 7 unidades.

Si bien no confirmó el equipo, Lionel Scaloni aseguró que no va a “tocar mucho el equipo” aunque avisó que podría haber algún cambio. “Los cambios no serán por rendimientos. Si cambiamos, lo haremos para intentar hacerle daño al rival y que ellos no nos lastimen a nosotros”, explicó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes o Ángel Di María; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Carlos Augusto; André, Bruno Guimaraes; Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli.