El Chino Leunis se despidió de Poco Correctos en El Trece: “Voy a seguir en el canal con otro proyecto”

Leandro “Chino” Leunis se despidi贸 de Poco Correctos (El Trece) y adelant贸 que asumir谩 un nuevo desaf铆o: estar谩 al frente de El Gran premio de la cocina (El Trece).

Este jueves, el conductor fue homenajeado por la producci贸n y sus compa帽eros con un compilado de sus momentos m谩s destacados en el programa y expres贸 emocionado: “Fue una experiencia muy exitosa para mi, me voy a llevar amigos de este programa. Me siento orgulloso y honrado de todo lo que paso, de ser parte de este programa“.

Leandro “Chino” Leunis y Joaqu铆n “Pollo” 脕lvarez | Captura

Por qu茅 el Chino Leunis se fue de Poco Correctos

“Una parte de mi coraz贸n queda en este espacio. Voy a seguir en el canal con otro proyecto maravilloso y que el destino me puso adelante. Conf铆o en que cuando uno hace las cosas con el coraz贸n, lo que sucede conviene”, sigui贸.

“Y quiero agradecerle a toda la gente que hace este programa, me han hecho muy feliz. Cada vez que vengo al canal, vengo con alegr铆a, me da mucho orgullo hacer lo que hago, me encanta hacer este programa. Soy muy feliz, me siento muy agradecido, me siento bendecido por la vida que tengo, por vivir de lo que amo que en este pa铆s es una bendici贸n enorme y por los amigos que me llevo”, celebr贸 el conductor.

Luego, el聽Chino Leunis聽explic贸 que ahora por lo pronto se tomar谩 vacaciones luego de dos a帽os y luego estar谩 al frente de la nueva temporada de聽El Gran premio de la cocina聽en聽El Trece. Adem谩s se lo ver谩 durante dos semanas en聽Ahora Caigo聽en reemplazo de Dar铆o Barassi.

En las 煤ltimas horas trascendi贸 que El Gran Premio de la Cocina, uno de los reality shows m谩s populares de la televisi贸n, regresa a El Trece con una renovada propuesta. Y es que el ciclo, que se convirti贸 en un fen贸meno a lo largo de sus quince temporadas, estrenar谩 una nueva edici贸n en noviembre con nuevas figuras.

Ahora ser谩 conducido por El Chino Leunis y Mica V谩zquez, quienes ocupar谩n el lugar de聽Carina聽Zampini, la emblem谩tica anfitriona que lider贸 las temporadas anteriores. En primer lugar esta noticia fue confirmada por el propio canal, quien hace tres d铆as public贸 la convocatoria al nuevo programa a trav茅s de sus redes sociales, generando muchas expectativas con el mensaje: 鈥溌uelve聽#ElGranPremioDeLaCocina! Anotate para participar y demostrar por qu茅 vale la pena conocer tus habilidades en la cocina鈥. As铆, la producci贸n invit贸 a los interesados a inscribirse en el certamen culinario que enfrenta a cocineros amateur y profesionales en una serie de desaf铆os de alta tensi贸n. Se abri贸 la convocatoria para El Gran Premio de la Cocina

La din谩mica del reality se mantiene fiel a sus or铆genes, con 16 cocineros que competir谩n en diversas pruebas dise帽adas para evaluar no solo su capacidad creativa y t茅cnica, sino tambi茅n su concentraci贸n, seguridad y serenidad frente a los retos de una cocina en constante actividad. El formato fue un 茅xito durante a帽os, captando a una audiencia fiel que disfruta viendo c贸mo los participantes luchan por destacarse en un entorno altamente competitivo.

A su vez, fue el periodista 脕ngel de Brito quien revel贸 algunos detalles adicionales sobre la nueva temporada a trav茅s de su cuenta de X (anteriormente Twitter). 鈥El Trece estrenar谩 El Gran Premio de la Cocina con Chino Leunis y Mica V谩zquez en noviembre, en reemplazo de Poco Correctos y 100 Argentinos dicen鈥, escribi贸 el conductor de LAM (Am茅rica TV). Esta elecci贸n marca un cambio significativo, dado que las anteriores 15 temporadas estuvieron bajo la conducci贸n de la actriz, una figura querida por los seguidores del ciclo. 脕ngel de Brito confirm贸 los cambios en canal Trece

En cuanto al jurado, tambi茅n habr谩 algunas modificaciones, aunque Christian Petersen, uno de los jueces originales, seguir谩 evaluando a los participantes. Lo acompa帽ar谩n la reconocida chef Dolly Irigoyen y la cocinera Ximena Saenz, quienes aportar谩n su experiencia y visi贸n cr铆tica en la nueva etapa del show. Este tr铆o tomar谩 el relevo de los antiguos jurados, entre quienes se encontraban Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, conocidos por su estilo particular de evaluar tanto los platos como el desempe帽o de los concursantes.