El Chato Prada dio detalles de Canta Conmigo Ahora y afirmó que tendrá “la conducción de Tinelli”

Marcelo Tinelli será el conductor del certamen de canto.

Canta Conmigo Ahora será el nuevo programa de competencia que tendrá a Marcelo Tinelli al frente. Después de 16 años de un certamen de baile, la productora LaFlia cambió el formato y dará lugar a que centenares de personas muestren su talento ante todo un país.

Entusiasmado, el Chato Prada dio detalles: “Lo vamos a estrenar con la conducción de Marcelo Tinelli”. Además, reveló que el conductor “está muy entusiasmado”.

Desde hace al menos tres meses están trabajando para el desembarco de esta nueva propuesta de entretenimiento que se podrá ver de lunes a jueves por la pantalla de El canal 3. Aunque aún no trascendió fecha de estreno.

Se viene CANTA CONMIGO AHORA!! Muy pronto por @eltreceoficial !!!! 🎤🎶❤️❤️❤️ pic.twitter.com/THb43xgDbY — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 11, 2022

¿La novedad? Canta Conmigo Ahora contará con 100 jurados que evaluarán a cada uno de los participantes. “Marcelo va a tener una gran tribuna de jurados”, comentó Prada. “Es impactante porque es una pared de jurado”, agregó. Para ello, tuvieron que realizar “un gran trabajo de ingeniería” en Estudios Baires, ubicado en Don Torcuato.

“Nos vamos a arriesgar a hacer esta gran locura”, expresó. También detalló que por día participarán entre siete y ocho cantantes y la primera temporada durará 10 semanas (las primeras seis serán de clasificación y las siguientes cuatro de instancias finales).

Audiciones en Rosario

Fecha: martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio

Lugar: “Canal 3 de Rosario” (Avenida Presidente Perón 8101)

Horario: de 10 a 17 Chato Prada

CASTING VIRTUAL

Si no podés asistir a alguna de estas fechas o el casting no llega a tu ciudad, no hay problema. Anotate de forma virtual y envianos tu material: CASTING VIRTUAL

El Chato Prada contó que están buscando “súper talentos” por toda Argentina y países limítrofes: “Estamos buscando un buen participante que se lleve el premio final”.

El empresario destacó que en esta provincia “hay un montón de cantantes”. Por eso, invitó a “todos los que quieran participar de este hermoso programa, que se presenten con dos pistas, una en español”.

REQUISITOS

-Cantantes profesionales o amateurs dentro de todos los géneros musicales.

-Solo pueden presentarse mayores de 18 años o que cumplan antes del 30 de junio 2022

-Solistas, dúos, grupos / no está permitido bandas.

-Traer preparados 2 temas, puede ser en inglés, pero uno de los dos sí o sí en español. con pista musical (traerla en un pendrive) y a capella

-No está permitido audicionar con temas propios.

PROTOCOLO COVID

-Presentarse a la audición con el carnet de vacunación completo.

-Uso de barbijo en espacios cerrados.