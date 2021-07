El campo protesta: cómo será el reclamo en las rutas

Hoy viernes 9 de julio un sector denominado “autoconvocados” del Campo llamaron a realizar una protesta contra el Gobierno nacional en la localidad bonaerense de San Nicolás. A pocos meses de las elecciones legislativas, la convocatoria envió un mensaje a la oposición y pidieron que no participen con sus candidatos.

No obstante, el espíritu del reclamo es similar al que impulsaba Juntos por el Cambio (JxC) en el Obelisco en fechas patrias anteriores.

Mientras algunos grupos internos del agro plantean que la convocatoria fue fogoneada por Luis Etchevehere (ex ministro de Macri y dirigente de la Sociedad Rural, quienes llaman a protestar este viernes a las 10 a la vera de la Ruta 9 en San Nicolás piden que no participen partidos políticos.

Además, se estima que habrá réplicas en Trenque Lauquen, Guaminí, Necochea, Bahía Blanca, entre otras localidades.

Sobre todo porque el pliego de pedidos van desde mejores condiciones para el agro hasta solicitudes por salud y educación. También se espera la presencia de gastronómicos, hoteleros y comerciantes.

Quiénes participan de la protesta del campo en San Nicolás

Las principales entidades de la Mesa de Enlace han confirmado que formarán parte de la convocatoria y también se han encargado de plantear que la convocatoria no salió por parte de ellos. En ese sentido, dieron a conocer su postura a través de comunicados de prensa.

De esta manera, se espera la presencia de los presidentes de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, y de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino, y representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Por Coninagro irá su vicepresidente, Elbio Luicirica, ya que Carlos Iannizzotto se presentará como candidato a legislador nacional.

Además, se observó la presencia en la organización del espacio llamado Campo + Ciudad, que cuenta con dirigentes que vienen del macrismo.

El campo impulsa una protesta en San Nicolás para este viernes

Qué reclamos realizan durante la protesta del campo

Andrea Passerini, integrante de CARBAP y oriunda de la localidad bonaerense de Carlos Casares, detalló sobre los reclamos que realizarán. “Si bien tiene como eje central a los productores agropecuarios, la protesta los excede ampliamente y es una convocatoria ciudadana. Va gente de todo el país, comerciantes, gente que se dedica al turismo y está fundida, ciudadanos de a pie que están indignados porque cada día hay una limitación de las libertades y derechos constitucionales”, relató.

“Esto se convirtió en una convocatoria ciudadana y no solamente en San Nicolás. Hay que gente que va a estar en Trenque Lauquen, Guaminí, Necochea, Bahía Blanca y en las plazas de los pueblos“, añadió.

Asimismo, la dirigente agraria manifestó que “antes que productores somos ciudadanos que también tenemos miedo por nuestra salud que está totalmente en riesgo porque se robaron las vacunas” y sostuvo que “gran parte de los chicos no ha tenido clases de ningún tipo”.

En cuanto a la decisión de no invitar a partidos políticos, Passerini aseguró que “me parece fundamental que no se meta ningún político de ningún espacio. El mensaje está dirigido a la oposición” y agregó que “lo que tienen hacer los políticos es mirar y escuchar, y no aprovecharse”.

“La dirigencia política partidaria debe tomar nota y pensar qué proyecto de país van a proponer. Acá no se escucha un real proyecto económica para el mediano y largo plazo de ningún lado”, consideró.

Desde San Nicolás – Bajo la premisa de defender la producción y el trabajo productores de todo el país comenzaron a las 10 una movilización en la ciudad bonaerense de San Nicolás para expresar distintos reclamos al Gobierno por las políticas hacia el sector, en medio de la tensión por las restricciones para exportar carne vacuna. Hay una amplia adhesión y participación de sectores que están vinculados de manera directa e indirecta con la cadena agroindustrial.

A la movilización asisten los dirigentes de la Mesa de Enlace, quienes cerrará la ronda de discursos del acto. Están presentes los titulares de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; y de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino. Por Coninagro asistirá su vicepresidente, Elbio Laucirica, ya que Carlos Iannizzotto el pasado miércoles realizó su lanzamiento a la política en la provincia de Mendoza y solicitó licencia en la entidad hasta después de las elecciones legislativas.

Hay una amplia adhesión y participación de sectores que están vinculados de manera directa e indirecta con la cadena agroindustrial.

La movilización pretende trascender los límites del sector rural, y transformarse en una reunión multisectorial, a la que se sumarán otros actores de la economía afectados por las decisiones de la administración de Alberto Fernández, como los gastronómicos, transporte, turismo, hoteleros, industriales, comerciantes, constructores, etc.

“En defensa del trabajo y la producción” es uno de los eslóganes de la convocatoria. Habrá una larga lista de oradores, de más de una docena, y la mayoría de ellos no serán agropecuarios. Luego del cantar el Himno Nacional, los productores harán un minuto de silencio por las víctimas del covid-19.

Los organizadores señalaron que “las grandes distancias de nuestro país, sumadas a las dificultades económicas y sanitarias y a las restricciones impuestas en muchos lugares llevaron a que en algunas regiones se propongan convocatorias simultáneas, como una manera de manifestar su adhesión a la Asamblea”. Tal es el caso de Laguna Nainek, en Formosa, donde un grupo de productores rurales se movilizan en la Ruta Nacional 86, en el mismo horario que en San Nicolás y bajo similares consignas. Habrá también movilizaciones de productores rurales en Salta, tanto en la capital como en las cercanías de Rosario de la Frontera; y en Quitilipi, provincia del Chaco, bajo la consigna “el campo vuelve a las rutas”. A todo esto la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) anunció movilizaciones en pueblos y ciudades de las mencionadas provincias. Una de las consignas de la marcha

Por otra parte, muchos ciudadanos manifestaron en las redes su voluntad de movilizarse, en sus respectivas ciudades, en el día de hoy a las 16hs. “Desde San Nicolás, aplaudimos y apoyamos la convocatoria, impulsada por el mismo anhelo de Progreso y Libertad que nos llevó a reunirnos aquí”, dijeron los organizadores de la marcha multisectorial.

Relación Campo-Gobierno

La relación del Gobierno y el sector agropecuario no atraviesa el mejor momento y ya son muchos los reclamos que el sector privado viene haciendo, que impiden potenciar al campo y la agroindustria. Por ello, en el transcurso de la semana, distintas instituciones ligadas al agro manifestaron su malestar y adelantaron su adhesión a la protesta, con la premisa fundamental de encontrar soluciones a las medidas del Gobierno, como la de exportar carne vacuna al exterior y las altas tasas impositivas. “Desde San Nicolás, aplaudimos y apoyamos la convocatoria, impulsada por el mismo anhelo de Progreso y Libertad que nos llevó a reunirnos aquí”, dijeron los organizadores

“Lo que buscamos es que, de esta manera, el Gobierno se convenza de que las medidas que está tomando son equivocadas, en general. Lo que se pretende es que cambie el rumbo con respecto a la producción, a la última decisión más fuerte, al alivio impositivos, porque todo lo que vemos son políticas restrictivas y no se ve nada que estimule la producción, llega un momento en que el productor no da para más”, dijo Jorge Chemes presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Y agregó: “El ánimo de la gente, en general, es de participar y manifestarse, hay un mal clima con respecto del campo, desde que asumieron vienen aguantando los embates del Estado, la incertidumbre, y esto provocó un clima enrarecido”.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) aseveró que la decisión de cerrar las exportaciones de carne fue inconsulta y a destiempo, por lo que esta sería una de las principales motivaciones. “El sector productivo está cansado de que lo atropellen constantemente con medidas inconsultas. Los productores se juntan para decir basta, déjennos trabajar tranquilos. Pero el Gobierno es experto en crear problemas donde no hay”, explicó.

Adhesiones

Desde la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) también adhieren a la manifestación de esta mañana, porque “se necesitan” políticas a largo plazo, reglas claras y unidad ciudadana para lograr un desarrollo económico-productivo para el país. “No sólo somos parte de toda la cadena de la producción de alimentos de la Argentina, sino también de la sociedad en su conjunto, por eso apoyamos esta iniciativa”, dijo Danilo Cravero, director ejecutivo de Fearca y resaltó que “no es sólo por nuestros propios intereses sino también por los de toda la ciudadanía ya que consideramos que es necesario para lograr un país desarrollado”. Los integrantes de la Mesa de Enlace

En esa línea, Walter Malfatto, vicepresidente de esa entidad, observó: “Tenemos que hacer algo diferente, esta vez los políticos van a escuchar a los productores de alimentos y a los que también la pasaron mal en esta pandemia. Esto es abarcativo porque el lema de la convocatoria es el trabajo y la producción. Quisimos hacer algo diferente porque la gente está un poco cansada de las mismas caras”.

El reclamo también sumó como adherente al sector ganadero, uno de los principales afectados con el cierre de las exportaciones de carne vacuna. Así, desde las diferentes razas de criadores se suman la marcha: “ Nos movilizamos en defensa de los derechos, del trabajo, de la educación, de la salud, de la propiedad privada y de la seguridad. Los invitamos a todos a formar parte de este cambio y movilizarnos juntos el próximo 9 de julio a San Nicolás y a los diferentes puntos de encuentro a lo largo y ancho del país. Es nuestro deber como ciudadanos recuperar la Argentina que queremos. El cambio empieza por nosotros”, señalaron en el documento que fue firmado por 16 entidades del sector. (Franco Fafasuli)

También se pronunciaron a favor de la marcha los dirigentes de la Mesa de Enlace de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los representantes de los productores entrerrianos manifestaron en un comunicado: “A las medidas intempestivas altamente intervencionistas del gobierno nacional, como el incremento de retenciones e impuestos, las limitaciones fijadas a las exportaciones de carne, la estatización de la Hidrovía del Paraná, la ideologización de un órgano técnico como el INTA, hay que sumar la inexistencia de un diálogo constructivo, la limitación de las libertades, las restricciones a la propiedad privada y las declaraciones oficiales sesgadas”.