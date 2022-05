El afectuoso gesto de Natalia Oreiro con Facundo Arana en medio del escándalo

NATALIA OREIRO Y FACUNDO ARANA | GOOGLE

Natalia Oreiro defendió a Facundo Arana en medio del escándalo con Romina Gaetani. Los actores se conocen desde hace años, trabajaron juntos en algunas telenovelas y, por lo visto, aún mantienen un gran vínculo.

La artista uruguaya recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una tierna fotografía junto a su colega y se limitó a etiquetarlo. Cabe mencionar que Oreiro y Arana protagonizaron exitosas ficciones tales como Muñeca Brava y Sos mi Vida.

Quiénes defendieron a Facundo Arana

En medio del escándalo con el actor por las acusaciones de violencia en su contra, Mariana Genesio Peña recordó la época en que compartió elenco con él. Los famosos protagonizaron uno de los romances más comentados dentro de la tira de Telefe Pequeña Victoria.

Mediante su cuenta de Instagram, la artista escribió un fuerte descargo en defensa de su colega: “Solo paso por acá para recordarles que @facundoaranatagle es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set“.

“El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo. Sólo eso. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona“, cerró contundente.

Tras las graves acusaciones de Romina Gaetani sobre Facundo Arana, donde sostuvo que tuvo actitudes violentas con ella, Connie Ansaldi, periodista y amiga del actor desde hace años, también compartió un escrito para salir a apoyarlo.

“Contar hace más de 20 años con tu amistad es un privilegio. A mí no me van a contar como sos. Ni que clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar que batallas propias has librado ni las que has ganado para otros. Tampoco me pueden decir con que poco sos feliz y la alegría que te provocan los triunfos ajenos”, comenzó la influencer.

“Se de primera mano de tu don de gente y bonomía. De tus imperfecciones propias de la naturaleza del ser creado y de tu búsqueda de armonía y paz. Toda tu vida es un reflejo de esto. Y si esperan que seas perfecto, espero que tengan esa misma vara para juzgarse a si mismos, porque la vuelta del destino suele cobrarle caro a los que pecan de justos“, siguió.

“Pobres de aquellos a los que les tienen que contar quien sos ya que ellos no pueden contar con vos. Ni siquiera se si cuentan consigo mismos. ¿Contaran acaso los cuentos del que padece en perpetua narrativa su propia destrucción asistiendo como testigos mudos a logros ajenos? Es un orgullo para mi publicar estas fotos en este momento para recordarte y recordarles a todos que sos mi amigo. Y que te quiero mucho”, cerró Connie.

Luego, otra de las actrices que se sumó a la defensa del actor fue Mercedes Funes. Fue a través de sus stories de Instagram donde la expareja de Nico Vázquez compartió una foto bailando con el reconocido actor en su casamiento, y le dedicó unas significativas palabras. “Esta foto te refleja perro. Siempre estás ahí”, comenzó. Y continuó: “En los momentos importantes dando lo mejor de vos. Te quiero”, junto a un emoji de corazón.