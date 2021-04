El 40% de los lotes del Parque Ciudad Industria en Funes, ya está ocupado

La construcción del sector de naves orientadas a pymes es inminente.

La comercialización de Ciudad Industria, el parque industrial que Rosental, Fundar, Juan Félix Rossetti e Ivanar desarrollan en Funes, avanza a buen ritmo y, según informó León Carpman a ON24, en la etapa 1 de venta ya se colocó el 40% de los lotes, que en promedio tienen una superficie de unos 3.000 m2 y varían de precio según la ubicación.

En tanto, el empresario local señaló que la construcción del sector de naves orientadas a pymes es inminente, al igual que su comercialización. Se trata de un área de 13 hectáreas y 90 mil m2 cubiertos, que totalizarán 170 naves de entre 500 y 650 m2 que se entregarán “llave en mano” con servicios completos.

Cabe destacar que en este sector, además, se ofrece opcionalmente equipar las naves con oficinas y sanitarios modulares en distintas versiones que se adaptan a las necesidades de cada pyme.

Tal como lo definió Lisandro Rosental en el evento virtual de lanzamiento del desarrollo, en agosto pasado, Ciudad Industria es la continuidad del Parque Industrial de Pérez, inaugurado en 2009. El proyecto está emplazado sobre el Km 300 de la autopista Rosario-Córdoba y cuenta con acceso directo desde la misma y desde el futuro nudo de conexión al Aeropuerto, de inminente materialización. Se encuentra justo en los límites Rosario-Funes-Pérez y tendrá una superficie total de 260 hectáreas, un área similar a la comprendida entre Av. Pellegrini, Bv. Oroño y el Río.

Además del área pyme, contemplará un sector industrial de 160 hectáreas, con 500 lotes de entre 2000 y 8.000 m2, apuntando tanto a empresas que quieran montar allí sus naves o bien para un público inversor que deseé apostar a la renta de los terrenos.

Por otra parte, dispondrá de un área de desarrollo logístico, que sumará 100 mil m2 más a los 30 mil de Pérez en un espacio de 18 hectáreas, que albergará grandes naves subdividibles para entrega llave en mano, más playa de estacionamiento y maniobra propia.

Además, aclaró Joaquín Erlij, el proyecto contará con zona de servicios abierta a la comunidad que ya se está construyendo y que comprenderá sector de oficinas, banco, gastronomía, centro de convenciones, coworking, estacionamiento, cuartel de bomberos, servicio de emergencia médica y una subestación de la EPE que aportará 25 megas.

En tanto, el predio del parque estará dotado de fibra óptica y tendrá un fuerte énfasis en la conectividad, además de servicio de seguridad y transporte, iluminación led, centro de capacitación permanente y áreas de descanso y deportes.

¿Cómo es el megaproyecto del parque industrial que se alza en Funes?

El proyecto “Ciudad Industria”, un parque industrial en la ciudad de Funes que proyecta unas 260 hectáreas con accesos a la autopista Rosario-Córdoba y a Pérez.

“Es una ciudad que tiene un microclima, un ambiente que crece constantemente. La autopista Rosario-Córdoba va a expandirse como la panamericana en Buenos Aires en algunos años, con un despliegue de industrias de todo tipo”. Además, agregó: “A cada uno de los inversores, les recomiendo que vengan, vean e inviertan en la ciudad. Porque hoy en día el Estado necesita de empresarios que vayan codo a codo trabajando para crecer ya que uno no puede progresar sin el otro”. Intendente de Funes

Por consiguiente, Lisandro Rosental tomó la palabra y afirmó: “Hubo que trabajar mucho en la ciudad de Funes para contar que este cambio es positivo en términos de desarrollo, inversión y trabajo. Nosotros ya lo comprobamos en Pérez, no solamente vendemos una idea, sino una realidad”.

“El parque industrial no es más que un country de empresas, que en Pérez funciona bien y que en Funes puede potenciar la zona. Los parques industriales son el futuro por cercanía con proveedores, seguridad, términos impositivos y, este en particular, la proximidad que tiene respecto al aeropuerto, las autopistas hacia Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”, dijo Lisandro Rosental.

El proyecto se compone de: 260 hectáreas con 20 km de calles pavimentadas, 40 km en términos de circulación en bicisendas y motosendas. “Es un proyecto que está en las inmediaciones de Funes, Rosario y Pérez, ya que uno de los límites del parque es el límite entre estas tres. Intentamos que dentro del parque convivan la mayor cantidad de plantas, cumpliendo todas las normas que corresponden y, dentro de ese marco, creemos que hay una oportunidad enorme”, explicó Rosental.

Por pedido de medio ambiente, y para cuidar la zona, se plantarán 20 mil árboles de más de 15 especias, sumado a 20 ha de espacio verde al aire libre. También se generarán más de 2000 puestos de trabajo en la construcción y luego de que esté funcionando, se proyectan 10 mil empleos para Rosario y la región. “Queríamos hacer esta presentación con obras ya en funcionamiento, la apertura de calles y la construcción de cordones es una realidad, ya estamos preparando el acceso desde la autopista. A su vez se está realizando el proyecto ejecutivo para dicho ingreso que nos autorizó vialidad nacional, que tampoco es fácil conseguir una aprobación de este estilo”, agregó Lisandro.

Por otro lado, comentó: “Cuando fuimos a contar el proyecto en la EPE, se sorprendieron con nuestra idea, así que nos comprometimos también a hacer una subestación que no solo nos aportará la energía necesaria sino que también mejorará el servicio en toda la zona”. La estación transformadora garantiza suministro de energía a través de alta tensión y que no sólo sirve para abastecer al parque industrial si no que distribuye a Rosario, Funes y Roldán.

“Tendremos 500 lotes que estamos comercializando, son terrenos entre 2000 y 8000 metros cuadrados. Lo que nos da un terreno de 160 hectáreas para el establecimiento de empresas”, Lisandro Rosental.

Por otro lado, explicaron junto con Joaquín Erlij de Ivanar: “Además, proyectamos un sector de desarrollo para pymes, con terrenos más chicos de entre 500 y 650m2, con todos los servicios. Son galpones con 90.000 metros cuadrados cubiertos que dan un total de 170 unidades con llave en mano. Esto está pensado para empresas a las cuales un terreno más grande les implicaba una inversión más pesada. Por eso imaginamos estas naves, donde no tengan que afrontar una construcción y sea todo más simple para los empresarios”.

Por otro lado, Lisandro Rosental sumó: “Habrá un ingreso sur, que tendrá cercanía con Pérez y tendrá suma importancia para gente que venga desde aquella zona sin tener que acceder a rulos en circunvalación”, y continuó: “Ideamos un área de desarrollo logístico de 17 hectáreas con 100 mil metros cuadrados cubiertos con naves subdivisibles. Que tienen playa de estacionamiento y lugar de maniobra propio”.

Habrá un sistema diseñado a gran escala de desagüe, con cañerías soterradas en su totalidad. Después se transportará el agua hacia un reservorio que se encargará de volcarla al arroyo Ludueña. El arquitecto León Carpman, de Fundar, expresó que: “Estamos planteando armar un cuartel de bomberos con la ciudad de Funes para montar una sucursal que sirva para la región, para la autopista. La idea es dotar esto con un cochebomba que pueda aportar”

Por último se puede destacar el alumbrado público de última generación LED, que busca tener un consumo de energía eficiente. También habrá conectividad por fibra óptica, para que este recurso esté disponible para todas las empresas. “Está pensado el servicio gastronómico, de transporte, de seguridad y de recreación y deportes dentro del parque, para que estén a disposición de las empresas”, explicó Carpman y agregó: “Se sumará un centro médico de emergencias que pueda atender todo lo que es medicina ambulatoria, para brindar rápida respuesta en el parque”.

Sin duda se trata de un proyecto sin precedentes en una de las áreas de mayor crecimiento del país.