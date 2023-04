Efecto dólar en los comercios: remarcación hasta tres veces por día y productos que salen de la venta

Los comercios cambian precios en medio de la suba del dólar

El efecto de la suba del dólar de los últimos días ya se siente en los comercios. “Hoy modificamos las listas de precios tres veces”, resume Diego (28), empleado de una casa de productos de baños y cocinas.

“Arrancamos a las 10 y hasta las 16 estuvimos remarcando. En lo que va de abril el aumento escaló al 22 por ciento. A principio de mes, como todos los meses, aumentamos un 6%. Entre ayer y hoy otro 6% y, este martes, un 10% más ”, explicó el comerciante.

Ese “por las dudas” al que hace referencia forma parte de las estrategias defensivas que comenzaron a aplicar algunos comercios para protegerse frente a la incertidumbre económica que, este martes, cerró con un el dólar libre al borde de los 500 pesos.

En este contexto, algunos proveedores solicitaron pausar la venta de determinados productos: las bachas de cocina de acero inoxidable marca Johnson son un ejemplo. “Algo similar ocurre con los muebles para baño. Como los carpinteros trabajan con material importado nos pidieron no vender”, explica el empleado. La lista de restricciones sigue: las ofertas quedaron canceladas. “Un juego de baño que antes costaba $90.000, ahora se cobra $ 136.000 ya que los artículos se venden por separado”, agregó.

Daniel tiene 64 años y hace 40 años que trabaja en el rubro maderero. Los últimos 20 en una reconocida cadena que, además de madera, vende griferías, herrajes, herramientas, molduras, aberturas, contramarcos y colas, adhesivos y cleaner, entre otras cosas. Tras la escalada del dólar, dice que “por ahora no hay alarma”.

“La lista de precios es la misma desde hace una semana. Madera hay, siempre hubo. Lo que importamos lo pagamos a dólar oficial. A excepción de algunos proveedores que pasan lista a dólar blue. Los adhesivos son un ejemplo. Desde ese lado ya sabemos que en cualquier momento se viene el sacudón. Las griferías son otro: veníamos con una suba de 3% o 4% mensual y en abril se disparó a 7% u 8% mensual”, cuenta. Las griferías: uno de los productos que más aumentaron en el último mes

El rubro de la construcción es de los que más rápido buscan cubrirse frente al traslado a precios que, en general, se produce con cada salto en la cotización del dólar. “Desde hace un año hay actualizaciones de precios todos los meses. En promedio estábamos en 7% mensual. Abril tuvo su 7% mensual, pero esta semana se sumó un 5% más. Es decir, un 12% mensual”, dijo.

Y agregó: “Si bien la actividad está convulsionada, nosotros estamos vendiendo. Lo que hacemos es no comprometernos ni con grandes cantidades de material ni con importantes sumas de dinero. Despachamos la mercadería adquirida anteriormente con acopios o con compromisos y vendemos al por menor y pedidos con transferencia o al día”.

En tanto, contó: “Entre ayer y hoy se encarecieron las bolsas de cemento, grifería importada y revestimientos de pisos, por ejemplo. Expertos estiman que sólo en dos días se elevaron entre un 3% y 5%”.

“Nadie quiere dar valores y las empresas que importan productos no quieren vender. Habrá que esperar unos días hasta que se aclare el panorama económico y de la construcción. El Gobierno nacional debería generar medidas y alguien tendría que explicar claramente lo que está pasando para que todo tienda a normalizarse en un plazo corto de tiempo”, concluyó. Entre lunes y martes se encarecieron las bolsas de cemento, grifería importada y revestimientos de pisos

A pesar de la suba del dólar, el local “Cerámicos”, está concurrido. Los clientes entran y salen, recorren los pasillos, miran los productos, preguntan y anotan precios. “Son los mismos desde principio de mes”, explicó uno de los empleados del local.

“Acá la mayoría de los cerámicos son de industria nacional”, aclara el hombre de 49 años que trabaja en el lugar desde hace dos décadas. “Seguramente haya un ajuste porque cuando el dólar sube los precios suben. No estamos sorprendidos”, dice.

En sintonía, y también al frente de otro local de cerámicos, Mauro explica que a comienzos de abril, como todos los meses, habían actualizado los precios. “A diferencia de las actualizaciones mensuales anteriores, que fueron de 6%, la de este mes fue del 8%”, dijo.

¿Qué pasa en los supermercados? “La industria está redefiniendo las listas de precios todos los días”, reconocieron en un cadena.

“No hay desabastecimiento, hay faltantes. Faltan cosas de casi todas las líneas de productos: si hay tres tipos de gaseosas diferentes de una misma, por ejemplo, alguno no tenemos. Tenemos stock, por eso en la góndola el movimiento no se ve tan rápido, pero si faltan producto se va a notar, y los precios nuevos nos llegan todo el tiempo”, agregaron.

Para el secretario de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los pequeños comercios son los más afectados.

“Al comercio Pyme la suba del dólar lo afecta por el aumento de costos y la caída de la demanda. Ya con el acuerdo de Precios Justos, al que adhirieron las grandes superficies, produjo un corrimiento de la demanda de los supermercados y comercios de cercanía hacia las grandes cadenas. Obviamente esto afecta la rentabilidad. No somos formadores de precio y quedamos en condiciones dificultosas para competir”, explicó.

“Si bien por ahora no hay suspensión de ventas, estamos perdiendo referencias con los precios y esto nos pone en una situación muy complicada. No tenemos espalda para soportar esto y el que la tiene se somete a pérdida de capital de trabajo”, concluyó.

Un comerciante que se dedica a la venta de calzado y marroquinería expresó “Estoy cansado de remarcar la mercadería todas las semanas. Es una locura lo que estamos viviendo. En algún momento dije que iba a poner los precios en dólares, pero no para la venta sino como una referencia porque yo no puedo vender en dólares”, se lamentó.