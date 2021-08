EE.UU: la Corte Suprema habilitó el desalojo de cientos de miles de personas

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos levantó una moratoria a los desalojos de inquilinos que expiraba en el mes de octubre, lo que pone fin a las protecciones para millones de personas que se enfrentan a dificultades financieras en medio de la pandemia de Covid-19.

El más alto tribunal estadounidense se pronunció a favor de los propietarios, quienes dijeron ser víctimas de medidas injustificadas y argumentaron que cualquier nueva prórroga de la moratoria debería ser decidida por el Congreso y no por las autoridades sanitarias, como ocurrió anteriormente.

Vale recordar que en 2020 y bajo la administración Trump se puso en marcha una primera moratoria a los desahucios de inquilinos, cuando Estados Unidos se vio fuertemente afectado por la pandemia y el desempleo se disparaba a un ritmo vertiginoso.

Cuando la moratoria expiró a fines de julio, el Gobierno del presidente Biden instó a los legisladores estadounidenses a aprobar una legislación de emergencia para prorrogarla, algo que no ocurrió.

Bajo la presión del ala más progresista de su partido, las autoridades sanitarias del Gobierno demócrata decretaron finalmente una nueva moratoria por su cuenta.

Pero sobre comienzos del presente mes, la Cámara de Representantes decidió no abordar las protecciones para inquilinos después de que un congresista republicano bloqueara una oferta para extenderla por consentimiento unánime hasta el 18 de octubre. El Senado por su parte celebró una sesión al día siguiente, pero no abordó la prohibición de desalojos.

En tanto la Casa Blanca, previo a esta deriva legislativa, ya había dejado en claro que no iba a ampliar unilateralmente las protecciones, argumentando que no tiene la autoridad legal para hacerlo luego de un fallo de la Corte Suprema en junio donde se marcó que se declararían inconstitucionales aquellas extensiones en los plazos de las moratorias que no fueron aprobadas en el Capitolio.

La moratoria de desalojo había estado en vigencia en gran medida desde finales de marzo de 2020, en tanto que a partir de septiembre de ese mismo año la prohibición de los desalojos fue acompañada por el posicionamiento de la CDC, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Aproximadamente 12.7 millones de inquilinos dijeron en el marco del censo que se realizó sobre finales de junio y principios de julio del 2020 que tenían poca o ninguna confianza en poder pagar el alquiler del próximo mes.

Lo cierto es que algunos estados como California y Nueva York han optado por extender las moratorias de desalojo más allá del 31 de julio. Las agencias federales que financian viviendas de alquiler instaron el viernes a los propietarios de esas propiedades a aprovechar los programas de asistencia y evitar desalojar a los inquilinos.

Pero otros, con protecciones débiles para los inquilinos, como es el caso de Florida, se están preparando para una avalancha de desalojos, mientras que la expiración de la moratoria federal no se notará en los estados con protecciones más fuertes.