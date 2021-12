Durísima!!!: La pelea entre Ricardo Montaner y Juan Cruz Sanz: “No me rompas las pelotas”

Una insólita pelea se dio el fin de semana entre Ricardo Montaner y Juan Cruz Sanz. El cantante cruzó al periodista por una información que dio sobre Camilo, su yerno, pero el conductor de Crónica TV no lo dejó ahí y le dijo de todo.

“@CamiloMusica es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia tonto“, le escribió Ricardo Montaner. Sin entender que estaba pasando, Juan Cruz Sanz le puso: “¿Perdón? ¿Me perdí de algo? No se qué me quiere decir”, le preguntó al exjuez de La Voz Argentina (Telefe).

Luego, el periodista especializado en investigación y política internacional puso en otro tuit: “Ricardo. Yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que ESTA pasando, entre la productora que lo trae al chico este y el @stadiumlunapark. ¿Me la vas a negar? Tomate un Mojito y no me rompas las pelotas“, le lanzó sin eufemismos.

Qué pasó entre Ricardo Montaner y Juan Cruz Sanz

El pasado 2 de diciembre, Ángel de Brito anticipo en su cuenta de Twitter que “Hay 30 mil tickets vendidos para @Camilomusica y una medida cautelar podría suspender las cuatro funciones del Estadio Luna Park. @Lauriaprod podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos”.

Respaldando lo dicho por el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Juan Cruz Sanz puso Les dije. Ahora Ángel agrega data: ya hay una cautelar.

Ese fue el comentario que despertó la furia de Ricardo Montaner e hizo que le respondiera a Sanz ninguneándolo y llamándolo tonto.

Con quiénes se peleó Ricardo Montaner

En agosto, Mercedes Morán se vio envuelta en un escándalo con Ricardo Montaner luego de que esta expresara una opinión y todos entendieran que se refería al cantante y a sus hijos, Mau y Ricky, quienes se desenvolvían como jurados de La Voz Argentina (Telefe). No obstante, la actriz quiso desdramatizar la situación y desmintió que el mensaje haya sido para ellos

“Fue un malentendido, sacado de contexto, yo decía que me aburría la familia de los participantes o la familia en general”, dijo. Y reveló: “Él se ofendió un poco y sus fans empezaron a atacarme. Yo inmediatamente le contesté”. “Lo adoro, a esa gente más que quererla, hay que adorarla”, concluyó divertida.

“Me aburre la familia”, había escrito Morán, fiel seguidora del reality. Inmediatamente, usuarios de Twitter comenzaron a responderle a la actriz, la mayoría coincidiendo con su opinión y, entre esas respuestas, estaba la del mismísimo intérprete de “Bésame”. “Y pensar que toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene -su esposa desde 1989- del carácter que le pones a todos tus personajes. Tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”, respondió molesto con la actriz.

Anteriormente, Montaner padre respondió a la denuncia de Jéssica Amicucci, ex participante de La Voz Argentina que se enfrentó a su compañera en las batallas, la buchoneó, perdió y fue salvada por Monta tras quedar eliminada del Team Mau y Ricky. El cantante fue contundente luego de ver a la integrante de su equipo apuntar contra sus hijos y la producción del programa.

La participante que cruzó al aire a su compañera Esperanza Careri, culpó de todo a la producción del programa conducido por Marley en Telefe, ninguneó a los hermanos Montaner y aseguró que en la emisión en la que perdió, “no pasaron lo que realmente ocurrió” porque “no les convenía”, y que no contaba más “por el contrato” que había firmado.

Una seguidora fue tajante al comentarle que “Lamentablemente, a mucha gente no nos cae bien Jéssica, Montaner. Echar la culpa a otros de los errores no es de buena persona y peor si después empieza a hablar mal de los mismos que le dieron la oportunidad”. Ante semejante comentario, Ricardo Montaner fue claro y conciso sobre lo que piensa del tema en cuestión: “Exacto”.

A fines de agosto, Ricardo Montaner compartió un contundente mensaje en la red, que se da en medio de la polémica por las duras críticas de Oscar Mediavilla hacia sus hijos, Mau y Ricky, y su participación en La Voz Argentina.

“A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice”, reza el mensaje compartió Ricardo Montaner en las historias de su cuenta de Instagram. Luego de trascender el mensaje en la red, todos los cañones apuntaron al productor musical, aunque el coach de La Voz Argentina no mencionó su nombre/