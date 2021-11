Duki salió a apoyar a Nicki Nicole por sus dichos sobre Maradona y ahora su cuenta está inactiva

Estos últimos días Nicki Nicole fue tendencia en Twitter por las declaraciones que hizo sobre Diego Armando Maradona a un diario español. Ayer, su amigo y colega de la escena Duki apoyó sus dichos y ahora su cuenta figura desactivada.

¿Qué dijo Nicki?

En una nota que se publicó el viernes 12/11 en el diario El País de España -donde la rosarina asistió a Los 40 Music Awards y ganó como Artista Revelación- se refirió al astro del fútbol en una conversación con la periodista Raquel Peláez.

Hablando en primer lugar Vengnza, el tema que soltó junto a la banda uruguaya No Te Va Gustar, la artista fue preguntada por si alguna vez había experimentado algún tipo de abuso. Ella respondió que no “pero malos tratos yo creo que vivimos todas, todos los días”.

Ante esto, Peláez le propuso el tema Maradona.

“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, contestó.

¿Qué dijo Duki?

Las críticas a Nicki la llevaron a ser Trending Topic en Twitter, y ayer Duko escribió: ¿Por qué se calientan en dividir y pelear? Cada uno elige a quien respeta y a quien sigue”.

“Te quiero y te admiro Nicki, hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia”, agregó.

Le siguieron varios tuits más hasta que finalmente la cuenta de Twitter de Duki figuró como desactivada. Hasta ahora no se sabe si se la cerraron o él mismo la cerró . En Instagram no se refiró al tema.

En medio del estreno de la serie de Maradona en Amazon y a casi un año de su muerte, las declaraciones relacionadas a su figura toman otro peso.