Duki la va a romper toda en Rosario

Rosario está preparada para recibir al artista que convocó a más de 250.000 en cuatro estadios Vélez, llenó dos WiZink Center de Madrid, dos Palau Sant Jordi de Barcelona, y su próxima gira por Estados Unidos. El creador de temas de alcance mundial como «She don’t give a foo» y «Givenchy», se presentará frente al público rosarino el 28 de abril en Metropolitano.

Viernes 28 de abril – 21hs

METROPOLITANO | Junín 501 #Rosario

Últimas entradas a la venta en:

» turboentrada.com

» Boletería de Metropolitano

Tras el estreno de la primera canción del 2023 ”Si me sobrara el tiempo”, DUKI lanzó «Harakiri» junto a C.R.O. para acercarnos cada vez más a Temporada de diablos, su próximo disco.

DUKI viene escribiendo una gran historia con pasos firmes que llenan de orgullo dejando la bandera de la música nacional bien arriba. Pocos artistas argentinos han llegado a este nivel de convocatoria y con esta respuesta tan increíble de su público, no sólo en nuestro país, sino también alrededor del mundo.

Presentó en el 2022 “Temporada de Reggaetón 2” que cuenta con las colaboraciones de Mora, De La Ghetto, Quevedo y Emilia, y que continúa creciendo en los charts globales. El disco incorpora a “Givenchy”, canción con la que el cantante volvió al trap y que debutó en el puesto #13 del Top Global de Spotify. También colaboró con la leyenda del rap norteamericano YG en la canción “I Dance”. Luego de girar por Sudamérica y Europa, agotó cuatro estadios de Vélez en Buenos Aires, para casi 200.000 personas, convirtiéndose en el primer artista argentino en hacerlo.

Además, cerró el año con dos colaboraciones exitosas junto a Bizarrap: la “Music Sessions 50” que debutó en el top 3 global en Spotify y “3 estrellas en el conjunto”, canción homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo.

Reúne más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 11 millones de seguidores en Instagram, más de 3 millones en Twitter, más de 6 millones en YouTube y más de 2,5 millones en Tik Tok, y sus temas alcanzan más 1.3 billones de visualizaciones.

Este 2023 arrancó con el lanzamiento de “Si me sobrara el tiempo”, un tema que a pocas horas de estrenarse ya era primero en los rankings. Este año se renueva en desafíos y proyectos para continuar llevando su música a cada rincón del planeta.