Dos hombres golpearon a un empleado municipal que cuida la Cava de Funes

Un empleado municipal denunció que fue fuertemente golpeado el pasado martes 12 de abril en su lugar de trabajo, la cava de Funes ubicada en el camino a la represa hacia Pérez.

El hecho ocurrió a las 17 horas, según denunció A. FERNANDO ANDRÉS, fue sorprendido por dos masculinos en una moto de tipo 110 toda desarmada ,uno de ellos estaba armado con un revolver y el otro le pego en las costillas, luego lo tiran al piso y le pegan patadas en la cabeza con intenciones de robo.

La víctima luego se dirigió al dispensario Municipal Eva Perón de Funes donde fue derivado por la ART al Hospital Italiano de Rosario, permaneciendo internado 5 días.

Además en la denuncia el empleado de la Municipalidad de Funes aclaró, “no me robaron nada , con respecto a los masculinos eran jóvenes, no recuerdo como estaban vestidos, no pude ver para donde se fueron, en el lugar no hay cámaras de seguridad”