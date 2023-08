Dónde voto en las PASO: consultá el padrón para las elecciones 2023

En Funes y toda la Provincia. Consultá en esta nota dónde te toca emitir tu sufragio.

En algunos casos la Escuela es la misma, pero cambia el número de mesa. en Otros cambia el Centro Electoral, la mesa y el número de órden. Por eso se recomienda consultar el padrón en forma previa.

Este viernes comienza formalmente la veda electoral en todo el país. En la cuenta regresiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) nacionales en las que se definirán candidaturas a presidente, a diputado nacional y a parlamentario, muchos santafesinos que consultan el padrón electoral para saber el lugar de votación se encuentran con una sorpresa: no es el mismo que el de las Paso provinciales que se realizaron el 16 de julio. Eso pasa en Funes y en el resto de la provincia.

Si bien esto no sucede en la mayoría de los casos, tampoco son pocos los que deben ir a otro colegio, con lo cual la recomendación es repetir la búsqueda en el padrón que, en el caso de las elecciones del 13 de agosto y en las generales del 22 de agosto, se encuentra en la web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) o en el cuadro de aquí abajo. También está el caso de ciudadanos que votan en la misma escuela, pero cambia el número de mesa.

Ingresar a la página web de la Justicia Nacional Electoral.

El elector elector/a debe introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.

Escribir el número de DNI, seleccionar el género y la provincia.

Enviar la consulta y luego el sistema indicará la localidad donde se vota, el circuito y la sección además de la mesa.

La diferencia entre los padrones de las elecciones nacionales y provinciales se debe a que la Justicia electoral provincial se negó a firmar el convenio de colaboración con su par federal para que se unificaran los listados, debido al costo que significaba para Santa Fe: 55 millones de pesos.

El presidente de la Corte santafeisna, Daniel Erbetta, objetó ese monto que, en cambio, fue justificado por el juez federal con jurisdicción electoral en la provincia, Reynaldo Rodríguez, en la actualización por inflación de las cifras de los procesos electorales anteriores, el pago de horas extra al personal y las prestaciones que involucraba el convenio.

En cambio, Erbetta entendió que el monto era excesivo y mucho mayor al de otras jurisdicciones, que pagaron 8 millones por el convenio que permite a las provincias usar el padrón nacional.

Así las cosas, Santa Fe elaboró su propia guía de locales electorales que no en todos los casos coincide con la nacional. “Es una efecto no deseado de la no firma del convenio. Nosotros siempre quisimos que los santafesinos voten en todas las elecciones en el mismo local, pero al negarnos a pagar los 55 millones de pesos, tuvimos que elaborar nuestro propio listado junto al Ministerio de Educación y en muchos casos no coincide”, explicó una fuente de la Justicia electoral santafesina.

Así las cosas, los santafesinos deberán corroborar en el padrón electoral para saber dónde votan en las Paso nacionales de agosto. Para los casos en que no coincida el local, es importante aclarar que en septiembre, cuando se vote gobernador, deberán volver al mismo lugar donde sufragaron el 16 de julio. Mientras que en las generales presidenciales del 22 de octubre lo harán en el mismo lugar que en las Paso del 13 de agosto.

Documentos para votar

-La Cámara Nacional Electoral difundió cuáles son los documentos válidos para votar:

-Libreta de enrolamiento/libreta cívica

-DNI libreta verde

-DNI libreta celeste

-Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

-DNI tarjeta

Los comicios nacionales

En las Paso del 13 de agosto se votará a las listas de precandidatos y a las alianzas políticas para que compitan en las elecciones generales del 22 de octubre. Ese día, se elegirá presidente, vicepresidente, diputados y senadores para el Congreso de la Nación. Se renuevan 130 bancas de la Cámara Baja y 24 bancas en el Senado.

Si ese domingo, ningún candidato o candidata a presidente obtiene más del 45% de los votos, o por lo menos 40% y una diferencia porcentual superior a 10 puntos con respecto al segundo, habrá balotaje.

La segunda vuelta se llevará a cabo el 19 de noviembre: ese día participarán las dos fórmulas presidenciales más votadas de la elección general y llegará al poder aquella que obtenga la mayor cantidad de sufragios afirmativos válidamente emitidos. En Argentina, la única vez que se resolvieron los comicios por esta vía fue el 22 de noviembre de 2015 cuando Mauricio Macri venció a Daniel Scioli 51% a 48%.

Elecciones 2023: quiénes son los candidatos a presidente en la Argentina

Las fórmulas de Unión por la Patria:

Sergio Massa – Agustín Rossi

Juan Grabois – Paula Abal Medina

Las fórmulas de Juntos por el Cambio:

Patricia Bullrich – Luis Petri

Horacio Rodríguez Larreta – Gerardo Morales

La fórmula de La Libertad Avanza:

Javier Milei – Victoria Villarruel

La fórmula de Hacemos por Nuestro País:

Juan Schiaretti – Florencio Randazzo

Las fórmulas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U):

Myriam Bregman – Nicolás Del Caño

Gabriel Solano – Vilma Ripoll

La fórmula de Nuevo MAS :

Manuela Castañeira – Lucas Ruiz

La fórmula de Política Obrera:

Marcelo Ramal – Patricia Urones

La fórmula de Libres del Sur:

Jesús Escobar – Marianella Lezama Hid

La fórmula de Principios y Valores:

Guillermo Moreno – Leonardo Fabre

Las fórmulas de DEMOS:

Nazareno Etchepare – Fernando Lorenzo

Julio Bárbaro – Ramona Pucheta

Las fórmulas de Movimiento de Izquierda Juventud y Dignidad:

Raúl Castells – Adriana Reinoso

Santiago Cúneo – Gustavo Barranco

La fórmula de Frente Patriota Federal:

César Biondini – María Eugenia Avendaño

La fórmula de Liber.Ar:

Pablo Gobbi – Julio Archet

La fórmula de Paz, Democracia y Soberanía:

Mempo Giardinelli – Bárbara Solemou

Este viernes comienza la veda electoral

La veda electoral por las PASO 2023 arranca el próximo viernes 11 de agosto a las 8 de la mañana y terminará tres horas después del fin de la votación, el domingo 13 a las 21 horas.

Durante ese lapso, los candidatos no podrán realizar actos de campaña o proselitistas. También hay otra serie de restricciones para la ciudadanía en general.

Según establece el Código Nacional Electoral, la veda electoral comienza a regir 48 horas antes de la apertura de los centros electorales y termina tres horas después de cerrados los comicios.

En estas elecciones primarias, la veda regirá en el país desde las 8 del viernes 11 y alcanzará a la población general hasta las 21 del domingo 13 de agosto.

La veda prohíbe todo tipo de declaraciones de propaganda política por parte de candidatos, funcionarios o comunicadores sociales, y la difusión de encuestas y sondeos preelectorales.

Lo que no se puede hacer durante la veda electoral