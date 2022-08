Docentes amenazan con otro paro sino hay aumento de sueldos

Desde Amsafe reconocieron que la situación no es la mejor y que en la asamblea del jueves se prevee profundizar las medidas.

Los gremios de la administración pública mantienen un tenso conflicto con el gobierno provincial que no se mueve de su decisión de No reabrir paritarias en el mes de agosto. “Los ánimos se tensaron más y se espera una profundización del plan de lucha”, afirmó este martes Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario, al referirse a las negociaciones para aumentar sueldos. En ese sentido, consideró que la decisión de las autoridades de no reabrir la discusión paritaria “parece un capricho”.

Luego de dos paros por 48 horas que realizaron los sindicatos docentes las pasadas semanas, este martes se retomaron las clases en las escuelas santafesinas, y el jueves se realizará una asamblea provincial en la ciudad de Santa Fe, en la que se definirá cómo sigue el conflicto en la semana próxima. Por su parte Sadop, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, cuyo referente, Martín Lucero, también adelantó que no habrá tregua para los próximos días en la docencia santafesina.

El gobierno provincial sigue con su postura y ya ratificó que no discutirá aumentos de salarios hasta septiembre, amparado en el acuerdo que se firmó con todos los gremios en marzo pasado.

Los gremialistas dejaron en claro que si esto no se resuelve volveran las medidas de fuerza, “Hay dos elementos que funcionan como combustible de lo que será una votación masiva para profundizar el plan de lucha. Por un lado, está el autoritarismo del gobierno que ni siquiera se sienta a discutir los salarios. Y por el otro, la inflación no para y el dato es muy concreto: en lo que va del año nos dieron un aumento del 30 por ciento y la inflación ya superó el 46 por ciento. A la pérdida de años anteriores, le sumamos en 2022 16 puntos de pérdida. Esto no lo aceptamos, genera mucho enojo y derivará en la definición de la asamblea”, remarcó Casiello, referente de AMSAFE esta mañana.