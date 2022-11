Disertación y Charla sobre Prevención de Delitos Informáticos y Ciber Estafas

En la tarde de ayer en el Auditorio Municipal se desarrolló una charla para capacitar a los presentes acerca de diversos temas: Internet, Grooming, Delitos informáticos, Ciberestafas, (Phishing, Vishing, SIM Swapping, Skimming, Cardingentre), BEC, Estafa Romántica, Violencia Digital, Redes Sociales, Juegos en línea, Privacidad, Identidad Digital, Ciberseguridad, Zero Trust, Casuística e investigaciones.

Funes Hoy entrevistó a quienes disertaron sobre los delitos informáticos y Ciberestafas. Al respecto Mariana L. Oroño, abogada litigante, informó, “Mi abordaje se centra en dar conocimientos sobre cómo se procede en estos tipos de delitos, responder las consultas y guías de quienes están participando esta tarde.

Para evitar y reconocer el Bulling o Ciberbulling, es muy importante prestar mucha atención en todo ámbito escolar, de clubes, donde hay niños y adolescentes en contacto y romper un poco con eso de decir: yo no quiero ser parte, no quiero dejar en evidencia ni denunciar esa actitud, debemos crear una conciencia y sentirnos parte de esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos de formar personas que están a cargo de grupos, pero inculcar en los niños y a adolescentes que están compartiendo con sus compañeros de que deben tomar la responsabilidad de no dejar que estas acciones pasen, evidenciarlo. La única manera de romper con esto es no permitirlo y aclarar que no es gracioso ni una viveza, sino un problema social que a veces llega a ser un delito, con consecuencias impensadas como puede llegar a ser un suicidio inducido.

El diálogo con los niños y adolescentes es sumamente importante, prestar atención a los cambios y conductas en esa edad, el aislamiento, la mirada opacada, que no explican a sus mayores pero que suelen contarles por qué a amigos o pares, por eso puede ser relevante hablarlo con los hermanos y familiares, creando un vínculo donde esa persona se sienta cómoda y segura para expresarse exteriorizando la problemática.

Son delitos informáticos contemplados: los fraudes con tarjetas de crédito y débito; fraudes y daños informáticos; estafas; extorsiones a partir de accesos ilegítimos a información, daños o amenazas de difusión de imágenes o videos íntimos; revelación de secretos; publicaciones indebidas de comunicaciones electrónicas; incitación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito; falsificación de documentos y firmas electrónicas; infracciones a la ley de propiedad intelectual N.º 11.723”.”

Nuestro deber es concientizar a la población de que son delitos y deben ser denunciados:

Si usted fue víctima de un delito puede realizar la denuncia correspondiente en las unidades fiscales de toda la provincia o de manera online en https://mpa.santafe.gov.ar/denuncias. También puede hacer la denuncia en la Comisaría o en el Centro Territorial de Denuncias (CTD) de Funes.

Gobierno de Funes

Rodrigo Álvarez, Jefe de Cibercrimen del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe explicó: “mi desempeño es como investigador informático, por eso estamos aquí hablando sobre Ciberestafa y cómo prevenirlas. Son muchos los tips que podemos brindar a aquellos que no están amigados con la tecnología:

*No atender llamadas de números desconocidos. *Cuando se reciben llamadas que informan un secuestro a un hijo o familiar, cortar de inmediato y llamar a quién dicen tener secuestrado o a alguien que pueda estar con la misma. *Si son adultos mayores, llamar a alguien de confianza más joven para que los puedan ayudar en estos casos.

Las fallas más comunes en este tipo de estafas se producen por el factor humano, que se equivoca al vulnerar la capa de seguridad al entregar contraseñas, factor de identificación o autenticación, ya que, del otro lado, el que está realizando la estafa, tiene la habilidad para convencer por medios de engaños a la víctima de que se los entregue, cediéndole todas sus credenciales de acceso.

Si bien contamos con muchas herramientas para investigar de manera digital, estos delitos; lamentablemente nos llevan una ventaja quienes los cometen, pero estamos profesionalizándonos para lograr contar con una Policía de Investigación Cibernética a la altura de la circunstancia.

No existen seguros bancarios por Phishing, la técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad de esas personas o estos tipos de estafas. Porque son culpa de fallas del usuario y no del banco. Jefe de Cibercrimen del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe



De todas maneras, siempre es importante hacer la denuncia, con todas las pruebas que podamos adjuntar como números de teléfonos, páginas que se visitaron, links, conversaciones en otras Apps, suma a la investigación y es importante que se preserve y se presente ante la justicia”, afirmó Rodrigo Álvarez.