Dieron a conocer por qué Gladys La Bomba Tucumana habría rechazado la propuesta de casamiento de su novio

Después de un largo enigmático, el productor de LAM (América) Pepe Ochoa anunció que le propusieron casamiento a Gladys “La Bomba Tucumana”, pero la cantante no aceptó.

Aseguran que le propusieron casamiento a Gladys “La Bomba Tucumana” (Foto: Instagram/gladyslabomba18)

“Le hicieron una propuesta de casamiento a Gladys ‘La Bomba Tucumana’. Fue su novio Luciano Arturo Ojeda y ella no le contestó nada. Le hace la propuesta y ella le dice ‘tengo que pensarlo, no sé si es el momento’”, contó el panelista que habría dicho la artista.

Acto seguido, profundizó: “Le hizo la propuesta no para casarse ya, no casarse en tres semanas. Lo que me cuentan es que, obviamente, se van a casar, pero Gladys no quiere tomar una decisión ahora porque dice ‘prefiero esperar a más adelante’”.

La Bomba Tucumana está en pareja con Luciano Ojeda (Foto: Instagram / gladyslabomba18)

El motivo que frenó a la autora de la pollera amarilla a casarse con su pareja es que él es paciente oncológico y su estado de salud es delicado, por lo que está esperando a que mejore para poder pasar por el altar.

El dolor de Gladys “La Bomba Tucumana” al hablar sobre la salud de su novio: “Está cansado de sufrir”

Gladys “La Bomba Tucumana” dio detalles a Carmen Barbieri en su programa sobre el drama que vive junto a su novio, Luciano Ojeda, quien es paciente de cáncer. Muy conmovida, la artista recordó cómo vive junto a él cada día en medio de su lucha, entre altos y bajos.

La artista recordó que ya estaba de novia con el joven de 37 años cuando fue operado por segunda vez debido a la aparición de un tumor de 8 kilos en el abdomen. Cuatro meses después, cuando la anomalía reapareció en su cuerpo, él la llamó para terminar con ella: “El doctor que lo atendía medio que le dijo ‘andá a morirte a tu casa’, una onda así, sin ninguna esperanza. Y él dijo ‘esta chica no se merece nada de lo que estoy viviendo’”.

En un mano a mano con Carmen Barbieri, la artista se conmovió al recordar su historia de amor en medio de la lucha del joven contra la enfermedad. (Foto: Instagram / gladyslabomba18)

Sensibilizada por su propio relato, Gladys detalló cómo logró convencer a Luciano para permitirle estar a su lado en un momento tan decisivo: “No quería que yo lo viera pasando por un quimio. Cuando yo volví él ya se había ido, se había llevado sus cosas. Estuvimos separados cuatro meses. La pasé tan mal, sufrí tanto, le imploré tanto a Dios y a él que me dejara estar a su lado. Que después hiciera lo que quisiera, pero que me dejara acompañarlo”.

Tristemente, el presente de su pareja no parece alentador, pero la cantante se mantiene decidida a no bajar los brazos y así se lo contó a Barbieri. “Ahora se hizo unos chequeos y parece que vienen algunas cositas. Está cansado de sufrir, pobrecito. Se dializa, tiene un solo riñón. No hay que abandonar”, cerró, Gladys entre llantos.