Diego Ramos cruzó a Roberto Piazza por decir que “acostarse” con menores puede ser “una calentura momentánea”

DIEGO RAMOS Y ROBERTO PIAZZA | CAPTURA

Diego Ramos cruzó a Roberto Piazza en pleno vivo del programa que conduce en América TV después de escuchar que el diseñador dijo que “acostarse” con menores puede ser “una calentura momentánea”, cuando hablaban del caso Jey Mammón.

¿Qué pasó con Roberto Piazza?

Roberto Piazza estuvo como invitado a Estamos a Tiempo Extra, el ciclo que Diego Ramos conduce por la pantalla de América TV, para hablar sobre la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón por abuso sexual.

En un momento de la charla, Piazza fue consultado por sus declaraciones previas sobre el tema, donde el reconocido diseñador de modas dijo que había dos vidas destruidas por la denuncia de Benvenuto, con una mirada empática sobre Jey,

Cuando le preguntaron directamente si había equivalencias entre una víctima y el victimario, Roberto Piazza lanzó una bestial apreciación. “Si (hay equivalencias entre Lucas Benvenuto y Jey Mammón) en el caso de Jey sea un psicópata no, si en el caso de Jey haya sido una calentura momentánea son dos vidas destruidas”, respondió el diseñador ante los integrantes del panel que quedado boquiabiertos.

“¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor?”, le repreguntó Diego Ramos sin poder creer lo que escuchaba. A lo que Piazza contestó: “Sí”. “Qué fuerte”, acotó Ramos. “No, no es fuerte. Una cosa es ser psicópata…”, dijo Piazza.

Enseguida, Ramos interrumpió: “Pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a una adulto acostándose con un par, con otro adulto, acostarse con un niño de 11, 12 o 13 años no es una calentura momentánea, es un delito, es una aberración por donde se la mire”, sentenció indignado.

Apenas trascendieron las palabras de Piazza, los internautas estallaron de furia y expresaron su indignación ante comentarios que no deberían jamás ser avaladas.