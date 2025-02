Diego “Peque” Schwartzman comienza a despedirse del tenis en el Challenger de Rosario

El tenista argentino Diego “Peque” Schwartzman comenzará a despedirse del tenis esta semana en el Challenger de Rosario, su penúltimo torneo como profesional.

Schwartzman, ubicado en el puesto 386 del mundo del ranking ATP, quien no juega de manera oficial desde agosto del año pasado, debutará este martes ante su compatriota Camilo Ugo Carabelli (91°).

“Tengo dos expectativas distintas. En lo deportivo no son muchas; hace cinco meses que no compito y trataré de hacer lo mejor que pueda para la gente y para mí. Ganar o perder partidos no es un objetivo, sino dar un espectáculo en los últimos dos torneos de mi carrera. En dos semanas me jubilo del deporte, ja. Quiero disfrutar del rato que esté en cancha”, valoró el diestro de 32 años en una conferencia de prensa previa al mencionado encuentro.Ver esta publicación en Instagram

El último torneo que había disputado el “Peque” fue el US Open 2024, donde superó las tres rondas de clasificación pero cayó en su debut del cuadro principal ante el francés Gael Monfils.

Luego de la participación en el Challenger de Rosario, que se llevará a cabo hasta el 9 de febrero, se vendrá el adiós definitivo de Schwartzman a nivel profesional. Este será en el Argentina Open, torneo que ganó en el 2021 para cortar con la sequía de 13 años sin campeones argentinos.

Cabe señalar que este torneo tiene un interesante cuadro con varios argentinos, donde se destaca la presencia de Sebastián Báez, número 31 del mundo y que busca cortar una preocupante racha de derrotas que arrastra desde el año pasado.