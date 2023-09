Diego Leuco tiró “los pasos prohibidos” al ritmo de Callejero Fino en La Peña de Morfi y sorprendió a Jésica Cirio. Video

Diego Leuco desembarcó en La Peña de Morfi (Telefe) el domingo 3 de septiembre para reemplazar a Georgina Barbarossa, bailó al ritmo de Callejero Fino y sorprendió a Jésica Cirio.

Al comienzo del programa, Diego Leuco anunció a modo de adelanto que Callejero Fino iba a visitarlos, y cuando sonó una canción del artista, tiró “los pasos prohibidos” y Jésica Cirio se asombró.

“Pará, pará. A ver, de nuevo”, le pidió la modelo y conductora a su colega, para que la cámara tome bien sus movimientos.

Luego, cuando el líder del RKT cantó en vivo dos de sus éxitos, “Tu turrito” y la “Turreo Sessions #723”, Leuco sacó a relucir más pasos de cumbia y sorprendió.

Qué le pasó a Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa tuvo que pasar por el quirófano para operarse la rodilla y, desde la clínica, compartió un video antes y después de la intervención: “Salió todo bien. Ya en la habitación. Gracias por todos los mensajes“.

“Bueno, ya estoy de pie. Me paré y caminé bastante así que no puedo creer ya estar de pie después de la operación de ayer que fue todo fantástico. La anestesista una canchera, no se podía creer. Mi médico un sol y estoy con Alejandra que me cuida y toda mi familia que es un pueblo y no los puedo traer a todos acá porque nos van a echar del sanatorio”, agregó.

Y cerró: “Gracias por todas las oraciones, por todos los mensajes, por todos los besos, toda la buena onda y besos a toda la gente. Me tratan y me miman como si fuera una reina, me parece que me voy a quedar más”.

Por otro lado, la conductora de A la Barbarossa (Telefe) dio una nota para Socios del Espectáculo (El Trece) y se refirió a Diego Leuco: “Me encanta. Yo voy a volver, pero si se quiere quedar Leuco, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro. Súper preparado, re buena onda​“.

“La Peña es de todos. De Jesi, de Gastón y de toda la gente que se viene rompiendo el alma hace miles de años. Así que yo soy parte y la amo, me encanta ir a hacer el programa. Me fascina, me divierto. Pero bueno, fue una idea brillante la de Rozín, que yo creo que tiene que continuar eternamente. Porque es el único lugar donde se le da esa posibilidad a todos los artistas”, concluyó Georgina.