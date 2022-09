DIEGO FRENKEL presenta oficialmente MEDUSAS, su nuevo CD

DIEGO FRENKEL acaba de editar MEDUSAS, su nuevo disco solista, y el jueves 13 de octubre lo estará presentando en Rosario en el Centro Cultural Güemes en una noche donde tampoco faltarán los clásicos de su discografía y de su banda La Portuaria.

MEDUSAS es el nuevo disco solista de Diego Frenkel. Se trata de su primer material compuesto íntegramente en piano, para lo cual además de tocar él en varios temas, convocó a sus amigos pianistas con la finalidad de grabar las canciones armadas a partir de esa paleta de sonoridades: pianos acústicos, Fender Rodhes y Wurlitzer, y también otros elementos fantasiosos surgidos del mundo tecnológico. Bases entre hip-hoperas, electrónicas, bajos profundos y sub low sostienen las canciones

Todos los arreglos y la producción artística estuvieron a cargo del mismo DIEGO FRENKEL quien invitó músicos a quienes admira como artistas, a aportar tanto su fiel interpretación a sus ideas, como a dejar su huella en solos y arreglos que espontáneamente surgieron en el encuentro.

El disco se puede escuchar entero en:

Spotify: https://open.spotify.com/album/3PadmVYmyTsKK3HQoLzeuH

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mZu2nGEQQeWyQZYMsTsOqFKzI1xs4xn9Q

el disco MEDUSAS en primera persona

“Conceptualmente es un disco donde lo más mundano y el imaginario profundo, en ese borde entre lo onírico y la realidad ordinaria, dialogan todo el tiempo. No son antagónicos sino que se metamorfosean constantemente. Así es la música, groovera, callejera, etérea y cósmica a la vez. Amo eso, es volar caminando por una arboleda urbana en una tarde de frío otoñal, es cerrar los ojos para ver… y ahí vive una enorme intimidad, que es común a todos”, explica Diego.

En ese sentido, agrega: “Las verdades más reveladoras son del territorio de la poesía, de las musas y los mitos, de los sueños y el entresueño. Las medusas son 90% agua y son muy adaptables a el entorno en el que estén y sus circunstancias, son excelentes sobrevivientes al recalentamiento de las aguas, es más, eso hace que se proliferen. A su vez, el mito de Medusa habla de una sirena, un ser marino que se ‘mounstrifica’ al ser violada por Poseidón, Dios de los Mares. Me gustaría liberar a Medusa de la supuesta fealdad, que no es otra cosa que un castigo patriarcal de occidente”

A su vez, concluye: “Lo que resta es oír el disco, leer las letras, que muestran otros distintos mundos dentro de este”.



+ info sobre el disco

CRÉDITOS MEDUSAS

Grabación, edición, premix en Live: Mariano Oliva.

Mezcla final: Mariano Bilinkis.

Mastering: Brian Iele.



MÚSICOS INVITADOS

María Eva Alvistur: bajo en Cuando Salga y En Casa.

Elizabeth Ridofi: viola en Cuando Salga, El cielo de la vida, Medusa, Preludio Medusas y Medusas Epílogo.

María Cecilia Gracia: violín en Medusas, preludio Medusas y Medusas epílogo.

Lucas Argomelo: cello en Medusas, preludio Medusas y Medusas epílogo.

Diego Vainer: piano en En Casa y Algunos días.

Nico Raffetta: Piano Wutlitzer en El Cielo de la vida.

Sebastián Schachtel: piano Fender Rodhes y Minilog en Pozo y Prophet 600 en Medusas.

Yamile Burich: saxo tenor en Algunos Días

Miguel Ángel Tallarita: trompeta en Pozo y El cielo de la vida