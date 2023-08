Diego Brancatelli hizo un filoso descargo tras ser cuestionado por viajar a Europa: “Con el dinero hago lo que se me canta”

Diego Brancatelli publicó un video de su viaje con un extenso descargo donde apuntó furioso contra los haters, después de haber sido fuertemente criticado por irse a Europa con su familia.

Diego compartió un video que contenía muchas fotos del viaje que realizó a Europa con su esposa y sus dos hijos. En la descripción, si bien aprovechó para rememorar que todo se debe al sacrificio de su trabajo, también le dirigió frases contundentes a sus detractores.

DESCARGO DE DIEGO BRANCATELLI VÍA INSTAGRAM

“Así de rápido pasa la vida. Es un puñado de lindos momentos que casi sin darnos cuenta se te escurren entre las manos. En estos últimos días se han dicho miles y miles de barbaridades. Desubicadas, llenas de odio. Desconociendo prácticamente todo de mi. O de nosotros. Dejamos que hablen. Que se rían. Que nos agredan. Porque es fácil. Y eso seguramente los hace felices”, comenzó Diego.

Y continuó: “A mi me hace feliz vivir de lo que trabajo. Tener una familia hermosa, sana, que predica el amor y el sacrificio todos los días. Nadie me regaló nada. No nadie me regala nada. Cómo está en mi perfil: TRABAJO PARA VIAJAR POR EL MUNDO”.

DIEGO BRANCATELLI (VÍA: REDES)

Para cerrar, enfatizó en que todo se debe al sacrificio de su trabajo: “Con el dinero que gano hago lo que se me canta. No le pido nada a nadie. Mucho menos permiso. Al que le guste bien y al que no, que se compre una vida. Me han aconsejado (lo entiendo y acepto) no contestes. Deja que hablen. Y no debería hacerlo. Pero me da tranquilidad cerrarle el culo a los infelices que hablan gratis. Algunos tienen micrófono”.

A dónde se fue de vacaciones Diego Brancatelli

Diego Brancatelli ya está de regreso en Argentina, pero semanas atrás vacacionó por Europa junto a su familia. A través de las redes sociales, su pareja, la periodista de TN Cecilia Insinga, compartió diversas postales del viaje.

A comienzos de julio, la comunicadora compartió un video desde París, Francia y escribió: “Nos tomamos unos días para festejar nuestros 10 años de casados, en el mismo lugar de nuestra luna de miel“.Diego y Cecilia también se mostraron felices desde España, disfrutando de diversas actividades junto a sus hijos.

Brancatelli, por su parte, expresó en Instagram: “Volvimos 10 años después y Cecilia quería hacer exactamente los mismos lugares que cuando vinimos pero con los nenes. Comer en el mismo resto. Comprar en el mismo Market. Yo sólo llevarlos a ellos a los dos o tres lugares más importantes y después conocer lugares nuevos”.

“Promesa y sueño cumplido. Íbamos a España pero nos desviamos 4 días para gritarles DALE CAMPEÓN a los Franceses en la cara. Primero: Los nenes felices. Segundo: Francia. Nuestro lugar preferido en el mundo. Los adornos de nuestra casa así lo demuestra (vuelvo y les muestro). Sueño: volver 10 años después de casados pero con dos bepis”, agregó.

¿Qué pasó entre Diego Brancatelli y Ángel de Brito?

En el marco de su viaje por Europa, Diego Brancatelli cruzó a Ángel de Brito por compartir un tuit en su contra y reírse.

El conductor de LAM (América) citó un tuit que decía “Primero EEUU, después Qatar, y ahora París. #Brancatelli no te pisa Santa Teresita ni en pedo”, y escribió “Jajajaja”.

Ante esto, Diego Brancatelli no se la dejó pasar y lo cruzó: “¿De qué te reís?”. Por otro lado, el periodista compartió otro mensaje furioso, aparentemente, contra los argentinos que se cruzó en Europa e intentaron sacarle fotos para escracharlo: “Qué de forros con cámara hay que soportar. Chusmas berretas”.