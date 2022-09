El Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes es una campaña internacional, y su objetivo es crear conciencia acerca de la prevención del embarazo no planificado a través de métodos anticonceptivos eficaces y seguros, y mejorar el nivel de educación respecto a la salud sexual y reproductiva.

Hoy es el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

El objetivo principal de esta fecha, es educar para crear conciencia entre los jóvenes para que conozcan alternativas y puedan tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, con el fin de prevenir el alto índice de embarazos no planificados que ocurren a nivel mundial en edades tempranas.

Las complicaciones durante el embarazo y el parto, representan la segunda causa de muerte entre de personas gestantes entre 15 a 19 años en todo el mundo. Asimismo, los bebés de adolescentes, se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de personas de 20 a 24 años.

En muchos casos, las relaciones sexuales forzadas o la falta de información llevan a embarazos precoces no planificados en los adolescentes que no solo perjudican la salud sino también su vida social y económica, ya que en muchos casos, no continúan sus estudios.



En este sentido, la OMS (Organización Mundial de la Salud) junto a UNICEF, ONU MUJERES, el Banco Mundial y otros organismos, participan de programas conexos que tienen por objeto reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, tratando de abordar las causas profundas de la mortalidad y morbilidad maternas, neonatales e infantiles, entre ellas la desigualdad de género, el matrimonio prematuro, los abusos infantiles, y el acceso limitado a la educación para las niñas; alineando planes de salud nacionales proporcionando apoyo financiero y técnico a los gobiernos.

Todo embarazo no intencionado es una vulneración de los derechos reproductivos de los y las adolescentes. Según el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 2017-2019 (Plan ENIA), en Argentina, 1 de cada 4 de las mujeres que tuvo su primer hijo en esa etapa tendrá el segundo antes de los 19 años.

El Ministerio de Salud de la Nación, en tanto, alerta que en el 80% de las maternidades públicas del país, el 29% de las adolescentes fue madre por segunda o tercera vez antes de los 20.

En Argentina, 1 de cada 4 de las mujeres que tuvo su primer hijo entre los 15 y 19 años.



El embarazo precoz afecta a las jóvenes de todo el mundo y se incrementa aún en situaciones de distanciamiento y pandemia. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cada 6 meses que se mantenga el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se proyectan 7 millones más de embarazos no planeados en el mundo.



La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y los tratados internacionales a los que adhirió Argentina, como la Declaración Universal y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades; recomiendan difundir información sobre salud sexual, anticoncepción e incorporar, de forma transversal, contenidos sobre sexualidad y reproducción en todos los niveles educativos.