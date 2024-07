Después de la Ley Bases, el Congreso retomará proyectos sobre seguridad, jubilaciones y presupuesto

Tras la sanción de las leyes Bases y de Medidas Fiscales, el Congreso retomará una agenda cruzada entre las necesidades del Poder Ejecutivo y la de los propios diputados y senadores. “Hay una agenda vinculada con la seguridad interior, que se dejó afuera de la ley Bases”, le adelantó a TN el libertario Lisandro Almirón. Entre esos puntos están las modificaciones en el Código Penal de la Nación y la baja en la edad de imputabilidad de los menores que cometan delitos.-EPUBS ADVERTISEMENT-

El título IV de la ley Bases original, la denominada Ley Ómnibus del mes de enero, planteaba en su artículo 325 la derogación de la ley 21.770, que es la autorización a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a importar materiales secretos y/o equipos especializados destinados para su equipamiento, hasta su artículo 344, relacionado con el capítulo de la Legítima defensa. Son temas que generaron conflictos con los diputados y el Gobierno decidió quitarlos de la ley original para no entorpecer su tratamiento.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió al Congreso la llamada ley Antimafia y modificaciones a la ley de Seguridad Interior. (Foto: Reuters)

Paralelamente, las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad interior, que presiden los diputados Laura Rodríguez Machado y José Núñez, ambos del Pro, vienen trabajando y dictaminando, iniciativas del denominado “paquete de seguridad” que la Ministra envió al Parlamento. La llamada ley Antimafia y modificaciones a la ley de Seguridad Interior, con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y del crimen organizado.

En los últimos días, la ministra Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, de Justicia, anunciaron el envío al Congreso de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad en los menores. Será a partir de los 13 años. “La baja de imputabilidad es un asunto que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”, señalaron en el Poder Ejecutivo.

La ley de “Hojarascas”

“Vienen más reformas estructurales, la semana que viene (por esta) hacemos el nombramiento de (Federico) Sturzenegger y vamos a sacar lo que llama, “ley de hojarascas”, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento de sistema económico”, dijo el presidente Javier Milei.

Sin perder tiempo, y previo a la sanción de las leyes de Bases y Fiscales, y antes de su arribo a la Casa Rosada, Sturzenegger ya empezó a reunirse con los sectores del Congreso denominados dialoguistas, los diputados y senadores que colaboraron para la construcción de mayorías para sancionar ambas iniciativas. “Vamos a derogar todas las regulaciones inútiles o que ya están obsoletas, que son burocráticas y traban la economía”, les anunció el futuro ministro.

Federico Sturzenegger entrando a la Casa Rosada. Foto: REUTERS/Matias BagliettoPor: REUTERS

La diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, le dijo a TN que, “después de la promulgación de la ley Bases, lo que esperan es la aplicación de la ley que es el cómo, el ingreso de Federico Sturzenegger en el ministerio de Modernización del Estado para hacer realidad cada paso que se da con esta ley”.

En relación con la nueva etapa del Congreso, la legisladora del oficialismo destacó: “El proyecto original de 664 artículos de la ley Bases le sirve al bloque de LLA como un manual de instrucciones de por dónde ir, muchos de los puntos que se quitaron de ese proyecto serán presentados por los diputados como iniciativas propias. Estoy trabajando en dos proyectos muy importantes y además está el DNU (70/2023 de desregulación económica) que sigue estando vigente. Aprendimos, también, que es una manera más fácil de tratar que la casta o los que impiden el desarrollo de la Argentina puedan operar en su contra”.

El radicalismo con su agenda

El bloque que encabeza Rodrigo de Loredo fue fundamental para la sanción a las dos primeras leyes del presidente Milei, hasta salvó un punto del DNU 70/2023 cuestionado por la Justicia, como fue el capítulo sobre Reforma Laboral. A instancias de los radicales se incorporó a la sancionada Ley Bases. La UCR está impulsando un mejoramiento en el presupuesto para las Universidades Nacionales, plasmado en los dictámenes aprobados por las comisiones de Educación y de Presupuesto. Como así también el regreso del Fonid, Fondo Nacional de incentivo docente, que también reclamó el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez. Hasta solicitaron, con las firmas de De Loredo, Marcela Antola y Danya Tavela, entre otros, una sesión especial para el próximo miércoles a las 11, pero a raíz de conversaciones, con el Gobierno y con las provincias, por la ley Bases, sería postergado hasta nuevo aviso.

El diputado Pablo Juliano está impulsando estos temas dentro de su bancada. “Es necesario discutir el tema educación”, le expresó a TN y también propone que se desarme el DNU 70/2023, que ya fue rechazado por el Senado y espera la decisión de la Cámara baja, mientras no se rechace por ambas Cámaras, sigue vigente.

Uno de los puntos que plantea es el vinculado a una nueva ley de alquileres. Con el DNU se derogó la ley de alquileres y las modificaciones del Código Civil y Comercial impactaron sobre el sector de los inquilinos y de los propietarios. Juliano quiere que el Congreso defina esta situación.

El diputado Julio Cobos planteó que dentro de la agenda del Parlamento está el proyecto sancionado por Diputados y que debe tratar el Senado sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La creación de una mesa para discutir el presupuesto universitario, “que aún no se dio una solución definitiva después del pedido del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y de la marcha que hubo (Marcha Universitaria Federal del 23 de abril), y una agenda parlamentaria que los legisladores estamos reclamando”.

El resto de los bloques

Para el sector que nuclea a los partidos provinciales, Innovación Federal, que encabeza la diputada por Salta Pamela Calletti y que se articula con la bancada de Miguel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, también en la discusión está el presupuesto universitario y la movilidad jubilatoria. Calletti remarcó que, “hay que resolver que se le reconozca a los jubilados la inflación de este año 2024, que no es recomposición, los jubilados vienen perdiendo muchísimo más desde diciembre del año pasado para atrás. Tenemos que hablar en serio de recomposición jubilatoria. Hoy estamos tranquilos porque sigue vigente la ley de Moratoria jubilatoria, y aquellos que no tengan los 30 años de aportes, van a poder seguir entrando a la moratoria previsional. Igual tenemos que lograr que el Senado sancione el proyecto que aprobamos en Diputados y después, si el presidente (Javier Milei) lo veta, no tengo dudas que vamos a insistir”.

El presidente del PRO, Cristian Ritondo, dijo que “hay una cantidad de leyes que envió el Gobierno que ya se están trabajando en las comisiones, y algunas iniciativas coinciden con lo que venimos impulsando desde nuestro bloque”. “Por ejemplo, la baja en la edad de imputabilidad. Además, tenemos una agenda propia que vamos a impulsar en las próximas semanas, como declarar la esencialidad de la educación, ficha limpia, volver a impulsar la Boleta Única de Papel y el voto de los argentinos en el exterior, entre otros temas”, indicó.

Una agenda ambiciosa, por parte de los legisladores, con muchas iniciativas, sin contar que en este segundo semestre ingresará, el 15 de setiembre, el proyecto de ley de Presupuesto general de gastos 2025, que generará fuertes discusiones en cada Cámara. Mientras que el Senado deberá resolver las nominaciones de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.