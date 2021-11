Desgarradora carta abierta de Gianinna Maradona

Mavys Álvarez vivió con su padre cuando era menor de edad se presentó ante la Justicia y relató aberrantes episodios.





Gianinna Maradona y Mavys Álvarez.

Gianinna Maradona se volcó a su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos tras las fuertes declaraciones que realizó en la Justicia de Mavys Álvarez, la cubana que vivió con su padre en La Habana cuando era menor de edad.

Este jueves, Álvarez declaró en una sala de “cámara gesell” en la sede de Costanera Sur del Ministerio de Justicia por orden del juez Federal N° 6 Daniel Rafecas”. Según pudo saber Clarín, allí aseguró que Maradona la “inició en las drogas y en el alcohol”. En tanto, horas más tarde afirmó que el exjugador de de la Selección Argentina la violó cuando tenía 16 años.

Tras su testimonio, aunque sin nombrarla, la hija del Diez publicó un extenso texto en su perfil de Instagram y aseguró no poder más ante los “mil frentes abiertos” que tiene su familia. Y sostuvo que siente que hay “muchos enemigos que tiran con misiles para seguir lastimando a los que todavía estamos acá”.

Diego Maradona y Mavys, cuando mantuvieron una larga relación en Cuba y ella era menor de edad. Captura TV.

“Desde que partiste hablan de vos hasta los animales”, dice Gianinna en otro tramo de su carta abierta, que en cuestion de minutos cosechó más de 25 mil “me gusta” de su millón de seguidores.

También, la hija del Diez sostiene que “el tiempo” terminó dándole “la razón”, en alusión al entorno que acompañó a su padre durante muchos años de su vida y que, según ella, fue el culpable de muchos de sus actos (como su inicio en las drogas) y su temprana muerte. “Pero de nada vale si vos ya no estás. Hubiese preferido no tenerla”, sentenció.

Y concluyó: “Tu apellido y tu legado de seguir pese a todo y todos va a seguir viviendo en mí. Más quieren verme caer, más me voy a levantar. ¡Tu legado por el mundo, tu legado como bandera! Te amo, Armando de mi alma”.

El posteo de Gianinna Maradona.

LA CARTA ABIERTA COMPLETA

Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mí. Sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que “tengo” que tener me dejan sin poder respirar. Necesito que se haga justicia por tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado.

Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá.

Miro a Benja, me duele el doble. Que vivir sin vos cada día cuesta más, desde que partiste hablan de vos hasta los animales. Te debo vivir en paz, ser feliz y hacerlo feliz a tu rey (por Benjamín). Lo sé. Perdón por las situaciones que tuviste que ver.

Te pienso, te siento, te sueño, te veo y me encuentro. Sigo aprendiendo, no soy un ejemplo, hago lo que puedo y cada día puedo menos, o más. Ni siquiera sé eso.

El tiempo terminó dándome la razón, pero de nada vale si vos ya no estás. Hubiese preferido no tenerla. Me consuela saber que siempre te dije todo. Todo y más.

Una de las últimas fotos junto a su padre que Gianinna compartió en las redes.

Abrazo tus enojos y me abrazo los míos. Sin entender sólo aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos. En un mundo repleto de hipócritas los reales, diferentes, los que viven sin pedir explicaciones, los que hacen lo que sienten, los que hacen lo que dicen, son los locos, son los hijos de puta.









No me voy a rendir, la 10 en la espalda nunca la llevé, pero tu apellido y tu legado de seguir pese a todo y todos va a seguir viviendo en mí. Más quieren verme caer, más me voy a levantar. En definitiva caerse también es volar un instante.

¡Te amo y te voy a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar! ¡Gracias por seguir sosteniendo desde allá!

¡Gracias por ellas, y gracias por la familia de tus fanáticos que me hacen sentirte un poquito más cerca! ¡Tu legado por el mundo, tu legado como bandera! Te amo, Armando de mi alma.

