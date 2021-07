Desgarrador llanto de la mamá de Chano Moreno Charpentier: “Hace 20 años mi hijo pide ayuda”

Marina Charpentier, madre de Santiago Chano Moreno Charpentier, brindo una conferencia de prensa en la puerta del Sanatorio Otamendi, donde su el exlíder de Tan Biónica sigue luchando por su vida tras ser baleado por la policía en medio de un supuesto brote psicótico que sufrió el pasado lunes, conto que su hijo hace 20 años pide ayuda y exigió que hagan algo por la salud mental.

La madre de Chano, dijo que su hijo nunca intentó atacar al personal policial, muy por el contrario el llamado desesperado de la mujer fue porque el cantante intentó lastimarse a sí mismo.

“Sufrió un cuadro de excitación psicomotriz. Es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada pidiendo que lo internen. No atacó a nadie y menos a una mujer. Entró un policía de menos de 20 años y le disparó sin motivo”, comentó desesperada

Luego de aclarar que no iba a responder ninguna pregunta, Marina Charpentier dijo envuelta en lágrimas: “Acá no hay nadie contra nadie. No es una mamá contra la policía. ¿Cómo voy a estar en contra de la policía de Capilla del Señor, que es la gente que nos cuida y ha ayudado a mi hijo tantas veces? Acá solo hay víctimas. La primera víctima es mi hijo que está luchando por su vida. La mamá de Amendolara (oficial que le disparó a Chano) que debe estar sufriendo como yo. Y todas las mamás de todos los Chano que padecen la enfermedad de la adicción, que piden ayuda y no tienen respuestas“, manifestó totalmente quebrada.

“Yo solo llamé a la guardia médica para que ayuden a mi hijo. Sabían que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Yo solo pedí ayuda. No sé a quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento. Solo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental porque estamos todos los padres de los enfermos sin respuesta”, exigió la madre de Chano Moreno Charpentier. Y continuó: “La adicción es una enfermedad, está lleno de madres que no tienen visibilidad, que están golpeando un montón de puertas y nadie las escucha”,

dijo la mamá del cantante y compositor musical, de 39 años de edad, llorando, pero con firmeza, ante el micrófono de todos los canales y emisoras radiales.

Por último, destacó la atención que está recibiendo Chano: “Quiero agradecer al Sanatorio Otamendi y a toda la gente que nos ha respetado y le mandan fuerza a mi hijo. Y si quieren saber lo que padece un adicto escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda“. Y agregó: “Quiero agradecerle a su equipo terapéutico, que lo atiende hace toda una vida, porque mi hijo hace 20 años que está en tratamiento“.

Cuando le consultaron cómo estaba su hijo, dijo: “Está todo igual. Déjenme en paz. Por favor, no vengan más”.

Cómo está la salud de Chano Moreno Charpentier

Chano se encuentra en el Sanatorio Otamendi desde el lunes, cuando ingresó con una herida de bala en el abdomen le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon.

“Estamos en condiciones de confirmar que hay una buena noticia porque le retiraron el respirador a Chano”, contó el periodista Guillermo Lobo en diálogo con Nuestra Tarde (TN). “Soportó bien que le quiten la asistencia respiratoria, ya hace dos horas que respira por sus propios medios. De a poco, si esto prospera hoy a última hora o mañana podrían empezar a bajarle la sedación lentamente. Ahí habría que manejar cualquier caso de excitación psicomotriz”