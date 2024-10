Desde un sector del sindicalismo cuestionaron a Cristina Kirchner y crece la tensión en el PJ

“Los agravios a Kicillof le hacen el juego a nuestros enemigos”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a los sindicalistas, Roberto Baradel (SUTEBA), y Hugo Yasky (CTA). (Foto: NA)

Desde un sector del sindicalismo cuestionaron a la expresidenta Cristina Kirchner, candidata a la jefatura del Partido Justicialista (PJ), al igual que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en una interna, y crece la tensión en el partido.

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, dijo en declaraciones a Futuröck FM: “Los agravios que recibió Axel Kicillof atribuidos a Cristina Kirchner son desmesurados, además de ser injustos, inaceptables. El peor escenario era el de una interna”.

Yasky hizo una fuerte defensa de Kicillof, del que consideró que “la gran mayoría del kirchnerismo tiene la esperanza puesta en él”, y redobló las críticas contra la exmandataria: “Las frases agraviantes de Cristina hacia Axel no se justifican, no es la forma de construir, es hacerle el juego a nuestros enemigos. Espero que Cristina no quede encapsulada en la lógica de La Cámpora”.