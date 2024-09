Dengue en Funes ante la llegada del clima cálido

El Secretario de Salud de Funes Diego Pesado, destacó la importancia de trabajar de manera coordinada y rápida para identificar los casos sospechosos de dengue, comunicarlos a las autoridades sanitarias y bloquear la zona afectada en un trabajo conjunto con el Secretario de Cambio Climático, Doctor Federico Estella, quién trabajará en la fumigación y saneamiento de las zonas detectadas que aumentan el riesgo de proliferación del vector, para evitar así la propagación del virus.

En cuanto a la vacuna el Doctor Pesado explicó, “Por ahora en esta primera etapa la Provincia, mando vacunas a un segmento de la población de 3 departamentos del norte de la provincia y barrios de Rosario, Rafaela, y Santa Fe (no todos los barrios).

“Por lo tanto, Funes no está incluida, y por ese motivo no se vacuna y tampoco sabemos cuándo podremos comenzar a aplicarla ya que no contamos con dosis disponibles“.

Doctor Diego Pesado