DENGUE: 23 casos en Funes y 13.647 en el total de la Provincia

Masciotta sostuvo, “en Funes están circulando los dengues de tipo D1 y D2, y explicó que todos los lunes y jueves se pueden realizar diagnósticos rápidos en el Centro de Salud Houssay, así podemos continuar nuestro mapa epidemiológico que en este momento indica que llevamos 23 casos confirmados y otros que se están evaluando aún.

Por eso es fundamental continuar con las medidas de prevención en los hogares, como tapar recipientes, cortar el pasto. La idea es que el mosquito no se cree en los domicilios, la responsabilidad ciudadana acá es fundamental. Pero sobre todo, es indispensable para evitar la enfermedad usar repelente”,

Cerro el Director Médico de la Salud Pública Municipal

La provincia actualizó la situación de brote de dengue.El informe epidemiológico confirma un registro de 2.842 nuevos casos.

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, informó que “esta semana hemos tenido un registro de 2.842 nuevos casos, lo que asciende a 13.647 en el total de la provincia”. Los datos fueron brindados por el secretario de Salud, Jorge Prieto, quién agregó que “hemos incrementado 30 casos de Chikungunya, con un alto dominio, por supuesto, en el departamento General Obligado, donde supera enormemente el 80% de estos casos, y en lo que hace a Chikungunya, en la zona sur de Rosario, con 93 casos, de los cuales 87 corresponden al casco urbano, 14 casos tenemos aquí en la ciudad de Santa Fe, 2 en el departamento San Martín y 1 en San Lorenzo”, detalló.

A su vez, el funcionario destacó la carga a tiempo de datos: “Santa Fe tiene un registro que está prácticamente día a día en el impacto de lo que hace al sistema nacional” y se mostró optimista en cuanto a las próximas semanas, pero solicitó a la población no relajarse con la baja de las temperaturas: “Va a comenzar a aplanarse la curva con los primeros fríos, pero esta es la etapa fundamental en lo que hace la contención. Si ustedes me preguntaran a mí qué hay que hacer ahora es: prevención, evitar los criaderos, hacer la limpieza de nuestros patios, evitar el arraigo que queda en cualquier superficie adherida del huevo para que, durante los primeros calores, no volvamos a tener lo que nos ha transitado en este momento”, subrayó.

LA SITUACIÓN EN SANTA FE, ROSARIO Y LA PROVINCIA

Sobre la situación en la capital santafesina, Prieto detalló que “el epicentro lo tenemos en barrio Sargento Cabral, pero por supuesto la movilización, con antecedentes de viaje, pero también puede ser de Santo Tomé a Santa Fe, de Alto Verde a Santa Fe, de provincia a provincia, así que seguramente esto se moviliza con las personas infectadas, el mosquito está presente, no todos los mosquitos están infectados, pero donde pica un infectado, hay de dos a ocho días en los cuales esa hembra es capaz de picar y transmitir la enfermedad de persona a persona”. A su vez, confirmó que “son once personas y un niño, un neonato, en Rafaela” las personas que se encuentran actualmente internadas.

Por su parte, el subsecretario de Promoción de la Salud, Sebastiana Torres, realizó un balance de la situación en la provincia y, en particular, en la ciudad de Rosario: “No hemos llegado todavía al pico de casos en la provincia de Santa Fe, pero sí me parece muy importante recalcar que, cuando comenzó el brote allá por fines de febrero, localidades del norte como por ejemplo Villa Guillermina, habían puesto en punta lo que iba a ser el aumento de casos de dengue y ya está en descenso. O sea, eso es algo muy positivo de poder transmitir y comunicar porque creo que todas las actividades que se están articulando entre nación, provincia y cada localidad, se está trabajando bien, de manera organizada, de manera federal”.

Asimismo, Torres recordó que se trabaja de manera conjunta con todos los organismos, y recordó que “la semana pasada estuvo la ministra de Salud de la Nación (Carla Vizzotti) con nuestra ministra, Sonia Martorano, y con todos los referentes regionales, definiendo estrategias para la próxima semana”.

Por su parte, el director de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Matías Lahitte, detalló que “actualmente en la ciudad hay 2.400 casos de dengue y 93 casos de Chikungunya. Vemos que las consultas en los centros de salud sigue siendo aumentada en relación a cuadros febriles, pero que los testeos están disminuyendo. Eso va de la mano también con lo que planteaba Sebastián, con respecto a lo que está pasando en General Obligado, pero es importante tener el seguimiento estricto de las personas y estar alertas frente a los signos de alarma, que pueden ser dolor abdominal, vómitos persistentes o presencia de hemorragias. Independientemente que tiene una tasa de mortalidad muy baja, es importante concurrir al Centro de Salud ante la presencia de alguno de estos síntomas”, finalizó.

DEN 1 Y DEN 2

La directora de epidemiología, Carolina Cudós, hizo hincapié en la consulta y explicó los tipos de dengue y alertó: “A la gente primero hay que decirle que ellos no tienen que estar sabiendo si tienen una u otra variante. Nosotros aquí en la provincia tenemos mayoritariamente circulación de DEN-1 en casi todo el territorio provincial y Rosario sí tiene DEN-1 y DEN-2. Por supuesto que mucha gente viaja a Rosario y por ahí aparecen en otras localidades casos de DEN 2 que también tiene Córdoba, en otras provincias de Buenos Aires y provincias del norte argentino sobre todo de lo que sea Salta, Jujuy, Tucumán”.

“La persona al enfermarse no sabe qué variante tiene, de hecho, como ya lo hemos ido diciendo en estos días y en algunos otros reportes, no es necesario en este momento hacer laboratorio a todo el mundo porque se maneja clínicamente y solamente, sí se realiza a los pacientes internados con cuadros graves, con comorbilidades, embarazadas”, explicó Cudós.

REPELENTES

Torres también detalló cómo se trabaja con la producción y entrega de repelentes: “Dando respuesta también a lo que algunos nos preguntaban con el tema de repelente, nosotros llevamos ya más de 40.000 unidades en producción, en estas semanas se están produciendo más de 10.000 unidades, y las próximas semanas 20.000 unidades más, más un lote que se compró. O sea, van a ser casi más de 80.000 unidades. Es decir, más unidades en 5 meses de lo que se fabricó en todo el año pasado. Hay una clara respuesta del Estado para poder abordar este brote de dengue”, finalizó.

CASOS POR LOCALIDAD

>> Departamento General Obligado (7198 casos confirmados):

– 1926 casos en VILLA OCAMPO

– 1408 casos en LAS TOSCAS

– 939 casos en RECONQUISTA

– 728 casos en VILLA GUILLERMINA

– 514 casos en AVELLANEDA

– 514 casos en FLORENCIA

– 360 casos en SAN ANTONIO DE OBLIGADO

– 266 casos en VILLA ANA

– 192 casos en MALABRIGO

– 118 casos en TACUARENDI

– 47 casos en EL RABON

– 33 casos en EL CARMEN DE AVELLANEDA

– 25 casos en ARROYO CEIBAL

– 25 casos en EL ARAZA

– 18 casos en PARAJE SAN MANUEL

– 17 casos en LANTERI

– 11 casos en EL SOMBRERITO

– 9 casos en CAMPO HARDY

– 8 casos en GUADALUPE NORTE

– 7 casos en INGENIERO CHANOURDIE

– 7 casos en LA SARITA

– 7 casos en LAS GARZAS

– 6 casos en BERNA

– 6 casos en LOS LAURELES

– 3 casos en MOUSSY

– 1 caso en LA POTASA

– 1 caso en LA SELVA

– 1 caso en LAS AMINTAS

– 1 caso en LOS LAPACHOS

>> Departamento Rosario (2692 casos confirmados):

– 2497 casos en ROSARIO

– 63 casos en PEREZ

– 40 casos en GRANADERO BAIGORRIA

– 23 casos en FUNES

– 17 casos en VILLA GOBERNADOR GALVEZ

– 15 casos en ACEBAL

– 11 casos en ARROYO SECO

– 8 casos en IBARLUCEA

– 4 casos en ALVEAR

– 3 casos en ALVAREZ

– 3 casos en PUEBLO ESTHER

– 2 casos en PIÑERO

– 2 casos en SOLDINI

– 1 caso en ARMINDA

– 1 caso en CORONEL BOGADO

– 1 caso en CORONEL RODOLFO S. DOMINGUEZ

– 1 caso en FIGHIERA

>> Departamento San Cristóbal (1402 casos confirmados):

– 1296 casos en CERES

– 65 casos en HERSILIA

– 13 casos en SAN GUILLERMO

– 9 casos en ARRUFO

– 6 casos en SAN CRISTOBAL

– 2 casos en AMBROSETTI

– 2 casos en COLONIA ROSA

– 2 casos en HUANQUEROS

– 2 casos en VILLA TRINIDAD

– 1 caso en CURUPAYTI

– 1 caso en LA RUBIA

– 1 caso en ÑANDUCITA

– 1 caso en SOLEDAD

– 1 caso en SUARDI

>> Departamento Castellanos (1085 casos confirmados):

– 966 casos en RAFAELA

– 54 casos en SUNCHALES

– 16 casos en FRONTERA

– 13 casos en MARIA JUANA

– 8 casos en SAN VICENTE

– 4 casos en LEHMANN

– 4 casos en SAN ANTONIO

– 3 casos en BAUER Y SIGEL

– 2 casos en HUMBERTO PRIMO

– 2 casos en SANTA CLARA DE SAGUIER

– 2 casos en SUSANA

– 2 casos en TACURAL

– 1 caso en ANGELICA

– 1 caso en ATALIVA

– 1 caso en BELLA ITALIA

– 1 caso en CORONEL FRAGA

– 1 caso en EGUSQUIZA

– 1 caso en PLAZA CLUCELLAS

– 1 caso en PLAZA SAGUIER

– 1 caso en PRESIDENTE ROCA

– 1 caso en VILA

>> Departamento La Capital (650 casos confirmados):

– 559 casos en SANTA FE

– 48 casos en SANTO TOME

– 19 casos en RECREO

– 9 casos en SAN JOSE DEL RINCON

– 3 casos en ANGEL GALLARDO

– 3 casos en LLAMBI CAMPBELL

– 3 casos en SAUCE VIEJO

– 2 casos en LAGUNA PAIVA

– 2 casos en MONTE VERA

– 1 caso en AROMOS

– 1 caso en EMILIA

>> Departamento 9 de Julio (229 casos confirmados):

– 162 casos en VILLA MINETTI

– 38 casos en TOSTADO

– 13 casos en POZO BORRADO

– 5 casos en SANTA MARGARITA

– 3 casos en MONTEFIORE

– 3 casos en SAN BERNARDO

– 2 casos en GREGORIA PEREZ DE DENIS

– 2 casos en LOGROÑO

– 1 caso en GATO COLORADO

>> Departamento Las Colonias (69 casos confirmados):

– 47 casos en ESPERANZA

– 6 casos en SAN CARLOS CENTRO

– 6 casos en SAN JERONIMO NORTE

– 2 casos en FRANCK

– 2 casos en PILAR

– 1 caso en HUMBOLDT

– 1 caso en LA PELADA

– 1 caso en PROGRESO

– 1 caso en SAN CARLOS NORTE

– 1 caso en SANTO DOMINGO

– 1 caso en SARMIENTO

>> Departamento San Lorenzo (69 casos confirmados):

– 29 casos en ROLDAN

– 13 casos en TIMBUES

– 9 casos en SAN LORENZO

– 6 casos en PUERTO GENERAL SAN MARTIN

– 5 casos en FRAY LUIS BELTRAN

– 4 casos en CAPITAN BERMUDEZ

– 1 caso en FUENTES

– 1 caso en LUIS PALACIOS

– 1 caso en PUJATO

>> Departamento Vera (62 casos confirmados):

– 34 casos en VERA

– 7 casos en LOS AMORES

– 5 casos en FORTIN OLMOS

– 4 casos en INTIYACO

– 4 casos en LA GALLARETA

– 3 casos en MARGARITA

– 2 casos en CALCHAQUI

– 2 casos en TARTAGAL

– 1 caso en GOLONDRINA

>> Departamento Caseros (54 casos confirmados):

– 27 casos en CASILDA

– 23 casos en CHABAS

– 2 casos en SANFORD

– 1 caso en CHAÑAR LADEADO

– 1 caso en LOS QUIRQUINCHOS

>> Departamento San Martín (39 casos confirmados):

– 26 casos en EL TREBOL

– 7 casos en SAN JORGE

– 3 casos en SASTRE

– 1 caso en CAÑADA ROSQUIN

– 1 caso en CARLOS PELLEGRINI

– 1 caso en SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS

>> Departamento General López (20 casos confirmados):

– 11 casos en VENADO TUERTO

– 4 casos en FIRMAT

– 2 casos en HUGHES

– 2 casos en VILLA CAÑAS

– 1 caso en LABORDEBOY

>> Departamento San Javier (17 casos confirmados):

– 10 casos en ROMANG

– 4 casos en ALEJANDRA

– 3 casos en SAN JAVIER

>> Departamento Belgrano (16 casos confirmados):

– 6 casos en TORTUGAS

– 4 casos en LAS PAREJAS

– 4 casos en LAS ROSAS

– 2 casos en ARMSTRONG

>> Departamento San Justo (14 casos confirmados):

– 6 casos en SAN JUSTO

– 2 casos en GOBERNADOR CRESPO

– 2 casos en LA CRIOLLA

– 1 caso en COLONIA DOLORES

– 1 caso en LA PENCA Y CARAGUATA

– 1 caso en SILVA

– 1 caso en VIDELA

>> Departamento San Jerónimo (13 casos confirmados):

– 5 casos en GALVEZ

– 3 casos en CORONDA

– 2 casos en DESVIO ARIJON

– 1 caso en BARRANCAS

– 1 caso en GABOTO

– 1 caso en MACIEL

>> Departamento Iriondo (9 casos confirmados):

– 5 casos en TOTORAS

– 3 casos en OLIVEROS

– 1 caso en CAÑADA DE GOMEZ

>> Departamento Constitución (5 casos confirmados):

– 3 casos en VILLA CONSTITUCION

– 1 caso en ALCORTA

– 1 caso en BOMBAL

>> Departamento Garay (4 casos confirmados):

– 4 casos en HELVECIA

FIEBRE CHIKUNGUNYA

En la provincia de Santa Fe, durante el año 2023, se confirmaron 110 casos de Fiebre Chikungunya con residencia en territorio santafesino y que se distribuyen en las siguientes zonas:

>> Departamento Rosario (93 casos confirmados):

– 87 casos en ROSARIO

– 2 casos en PEREZ

– 1 caso en ALVAREZ

– 1 caso en GRANADERO BAIGORRIA

– 1 caso en IBARLUCEA

– 1 caso en VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

>> Departamento La Capital (14 casos confirmados):

– 14 casos en SANTA FE

>> Departamento San Martín (2 casos confirmados):

– 1 caso en MARÍA SUSANA

– 1 caso en PIAMONTE

>> Departamento San Lorenzo (1 caso confirmado):