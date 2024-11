Del Potro habló de su salud mental tras su retiro del tenis: “No soy tan fuerte”

En la previa de su despedida ante Novak Djokovic el 1ro de diciembre en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Martín Del Potro brindó un contundente mensaje acerca de su salud mental tras su retiro del tenis y como la peleó desde el punto de vista físico para volver al circuito en mejores condiciones.

“La verdad que ahora, en este último tiempo, también aprendí que, ¿saben qué? Y, no soy tan fuerte como yo creía o como ustedes me veían”, afirmó y dejó en claro que “lloro, no duermo, tengo ansiedad y a veces estoy deprimido”. “Hago más terapia de la que tenía que hacer”,.

agregó Del Potro

Y, en cuanto a su estado de ánimo, reconoció que “no reniego con creerme que no soy tan fuerte o sentirme un poquito débil. Es lo que me toca, la estoy llevando a veces mejor y a veces peor“.

También habló sobre las complicaciones físicas que vivió a lo largo de su carrera: “Ocho veces me operé la rodilla. Públicamente se supieron cuatro o cinco, pero en privado me operé tres veces más. Y hoy en día, yo lo que pido es subir una escalera sin dolor o poder ir a Tandil manejando. Son casi cuatro horas de auto, yo las hacía de taquito, y hoy paro en La Flores diez minutos a estirar las rodillas porque me duelen”.