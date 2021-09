“Dejame Tranki”, el videoclip de Lit Killah con un concepto disruptivo

El rapero argentino Lit Killah lanzó hace algunos días su primer álbum “MAWZ”, en el que explora diferentes géneros, pero no solo en el aspecto musical se ve una impronta disruptiva, sino que en cuanto a la estética visual hay un concepto interesante planteado por el artista.

Este último aspecto se vio reflejado en el videoclip de uno de los temas del disco, “Dejame Tranki”, en el que Lit Killah colabora con el trapero Khea, que generó una gran impresión en la audiencia por la cantidad de animaciones utilizadas. Desde 2D hasta stop motion son algunas de las técnicas aplicadas en esta pieza audiovisual, que cuenta con más de ocho millones de vistas en YouTube en tan solo una semana.

Para saber más sobre este proyecto, Filo.News habló con los directores del video, Agustín Portela, quien dirigió varios videoclips de algunos de los temas del momento como “Además de Mí Remix”, “Ya Me Fui” y “Entre Nosotros”, y Julia Conde, especialista en animación y encargada de varias publicidades animadas, que comentaron todo acerca del trasfondo de “Dejame Tranki”.

¿Cómo fue la experiencia de dirigir el video de Lit Killah? ¿Cómo te llegó la propuesta de formar parte del proyecto?

Julia Conde: Estuvo muy buena la experiencia porque desde el principio hasta el final todos estábamos enamorados del proyecto. Antes de comenzar nos convencimos de que lo que estábamos haciendo era bueno. Estuvo bueno tener la motivación a lo largo de todo el proyecto. La propuesta para participar me llegó a través de Agustín Portela. A él lo llamaron para el video y cuando decidieron junto a Lit que sea animado me contactó para trabajar, ya que había trabajado con él para un video de Bizarrap.

Agustín Portela: Con Lit Killah trabaje en Además de Mí Remix y Entre Nosotros junto a Tiago PZK. Desde ahí generamos una buena relación y él quiso trabajar conmigo. Empezamos a pensar ideas y ocurrió que Khea estaba en Miami. Entonces por cuestiones de tiempo no había posibilidad de hacer el video con los dos en Argentina y se decidió hacer un video que no estuviese protagonizado por ninguno de los dos en carne y hueso. Por eso se utilizaron recursos de animación, ya que tanto Lit como Khea son fanáticos del anime. Cuando propuse hacer el video animado, Lit me dijo que le gustaba, pero que ya había otras piezas audiovisuales con ese estilo y quería hacer algo que marque la diferencia con el lanzamiento de su álbum. En ese momento se le ocurre a Lit mezclar diferentes tipos de animación y hacer el mejor video animado con la mayor cantidad de técnicas. Cuando se definió que tenga ese estilo la llame a Julia para que participe, ya que trabajamos juntos en el teaser de la Music Session 39 de Bizarrap con técnicas de stop motion.

¿Qué técnicas utilizaron en el video? ¿Cuánto les demoró llegar al resultado final?

Julia Conde: La parte del comic es una técnica que se denomina motion graphics, la de la televisión es 2D tradicional, aunque hay diferentes estilos de animaciones como anime, de Disney de los años 30 y de Cartoon contemporáneo. Por otra parte, en la maqueta del stop motion se construyeron muñecos, pero no con un rig específico de stop motion, sino simulando las articulaciones de una figura de acción y buscando la forma de que aun así pudieran tener expresividad. Para eso realizamos unas manos remplazables y una boca al estilo de un muñeco ventrílocuo. En la firma de autógrafos, Big One pasa un flipbook animado. No es hecho a mano, sino que es impreso y lo que se ve impreso es una rotoscopia, que es otra técnica de animación. Una técnica que pocos nombran, pero que es una buena idea para unir el mundo de la animación con un escenario tradicional, fue la animación de los neones, en la que cada neon tiene dos poses y en el intercambio de luces parece que bailan. El video nos tomó un mes, pero cada técnica tiene un proceso distinto. La parte del estribillo 2D, en la que aparecen los canales de televisión en la tele, fue lo que más tardó en producirse.

Hubo muchas reacciones al videoclip en las que destacaban el trabajo realizado, ¿se esperaba esa repercusión?

Agustín Portela: La repercusión que tuvo el video era de alguna forma la esperada, pero nunca deja de sorprender. Es muy lindo recibir el cariño sobre todo en este caso, ya que dejó de ser un trabajo y pasó a ser una obra de arte. La reacción fue la esperaba para un proyecto de esta magnitud como lanzar el video que presenta el primer álbum de uno de los artistas más importantes del país. Sorprende y nos da felicidad que haya gustado por todo el esfuerzo que se le puso.

Julia Conde: Sabíamos que lo que estábamos haciendo era disruptivo y que estaba bueno, pero uno cuando es muy perfeccionista ve errores y cosas que cambiaría si tuviese más tiempo. Entonces antes de que salga el video, yo dude si iba a gustar o no. Lo que me sorprendió mucho de todas las reacciones fue que no hubo hate, ya que fueron positivas. A mí me sorprendió el amor que tuvo.En su experiencia, ¿creen que la nueva generación de directores y artistas van de la mano en cuanto a innovar en la composición de los videoclips?

Agustín Portela: En el último año hubo un boom en la industria musical argentina, donde el videoclip se convirtió o tomo forma de esquema de producción publicitaria, ya que siempre se trata de superar al lanzamiento anterior. Es un momento donde hay mucha música y hay un crecimiento exponencial de la escena urbana. A nivel industria, la imagen del director de un videoclip está más marcada al igual que la figura del productor musical, debido a que los chicos que se dedican a lo urbano no tenían nada y ahora están en la cima. Entonces eso genera un compañerismo de alguna forma con el productor musical por una cuestión de que realizan los temas a la par. Este hecho se da también en los directores. Gracias a Facu Ballve y a otros colegas que arrancaron con esta industria hace algunos años, hoy nos da la posibilidad de que logremos figurar.

Julia Conde: Hay muchos factores, pero uno de ellos es que hay un público cada vez más grande de la inmediatez que piden innovación. Quizás hay una generación de directores a los que no les interesa este tipo de innovación.

¿Cómo se desarrolla el concepto de un videoclip?

Agustín Portela: En todos los proyectos se trabaja con el equipo del artista o con el artista. La realidad es que la mayoría de las veces le pregunto al músico que se imaginaba cuando cantaba la canción y casi todas las veces la respuesta es clara y la imagen surge a partir de eso. Todo nace a partir de una idea del artista. Hay algunos artistas que se involucran y otros que se involucran menos. En el caso de “Dejame Tranki”, lo armamos codo a codo con Lit, ya que el disco “MAWZ” es todo un proyecto que él viene trabajando hace mucho tiempo. Es un proyecto muy especial para él y el video no era uno más. Por eso participó mucho en el proceso.

¿Qué proyectos se vienen a futuro? ¿Alguna colaboración otros músicos?

Agustín Portela: A futuro se vienen muchos proyectos con algunos artistas con los que ya trabajé y con algunos nuevos. En un futuro cercano espero introducirme más en lo narrativo, ya que tengo un par de proyectos de cortometraje y series de ficción

Julia Conde: Si, se vienen proyectos. También me gustaría seguir trabajando con artistas.