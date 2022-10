Defensores de Funes: Victoria que lo acerca al Ascenso

Defensores de Funes recibió como local a Argentino de Rosario en la penúltima fecha del torneo. El equipo funense venció 7 a 2 por el campeonato Mariano Reyna de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Con un primer tiempo que terminó 6 a 1, en los últimos 45 minutos logró el 7 a 2 final que lo posicionó segundo en la tabla, a una fecha de finalizar el torneo. Con este triunfo pueden lograr el ascenso a la segunda división de la liga rosarina. Defensores logró su sexto triunfo consecutivo accediendo así a la segunda posición de la tabla con 59 puntos.

Los convocados:

Tuvimos la oportunidad de hablar con Santiago Pérez Tica, jugador de la categoria 2005 citado al partido de ayer y flamante capitán de la primera del club.

“Sí, me han citado a varios partidos, a veces he quedado en el banco, otros he entrado en los últimos minutos, pero por suerte, ésta vez tuve la oportunidad de jugar de titular.

Nosotros siempre salimos con una idea de juego de esperar al rival, y cuando tenemos la oportunidad presionamos. Básicamente intentamos entrar con esa manera de juego y mantenerla.

El Partido:

Como vimos que podíamos apretar, fuimos a eso, al ataque. Creo que el primer gol ayudó bastante a destrabar el partido y de ahí vinieron los demás goles.









Un hábito que tengo como defensor siempre en los corners o tiros libres es ir a cabecear. Hablé con mi compañero de defensa, fui a cabecear y se dio la jugada, en un centro me desmarqué y llegó otro gol.”

En estos momentos tengo como meta ir a Newell’s. Si se diera la oportunidad, es algo que tengo entre ceja y ceja y me gustaría. Santiago Pérez Tica





Los goleadores

⚽️⚽️⚽️ Lautaro Fleitas

⚽️⚽️ Omil Falcone

⚽️ Santiago Perez Tica

⚽️ Ezequiel Danelón

El jugador estrella

Ahora depende de los resultados que obtengan los equipos contrarios este fin de semana. Fisherton que cuenta con 57 puntos, Jorgito con 56 y María Reina con 55 son quienes pelean la tabla de posiciones con Defensores de Funes que tendrá su última fecha contra Villa Gobernador Gálvez.

Por: Abril Guaglianone Ott