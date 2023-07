“Decisión familiar”: la mamá de L-Gante explicó por qué su hijo no cumplirá prisión domiciliaria en su casa

L-Gante fue beneficiado con la prisión domiciliaria y se quedará en la casa de su mánager,Maxi el Brother. Claudia Valenzuela -la mamá del músico- explicó el motivo de esta decisión familiar.

La mamá de L-Gante habló de la prisión domiciliaria del músico en la casa de su mánager (Foto: Instagram /claudiavalenzuela_oficial)

Respecto a la noticia del beneficio de la prisión domiciliaria, la madre del referente de la cumbia 420, sostuvo: “Es un paso más en todo este manoseo que se volvió esta causa y tenemos que esperar porque seguro que van a apelar. Todo el tramiterío que lleva… No es tener la domiciliaria y te espero en la puerta”.

Además, contó que este martes era día de visitas, por lo que estuvo con Elián Valenzuela -el nombre legal de cantante-. “Entré, lo saludé y está tranquilo, esperando que se resuelva. Él sabía que con esta novedad no era ‘preparo mi campera y salgo’. Lleva unos días”, comentó.

L-Gante fue beneficiado con la prisión domiciliaria y tendrá que usar tobillera electrónica (Foto: Instagram / lgante_keloke)

Consultada acerca del motivo por el que el músico cumplirá con la prisión domiciliaria en la casa de su mánager, Claudia explicó: “Fue una decisión familiar para que no se creen nuevas amenazas o no sé cómo llamarlas… Cuanto más lejos mejor”.

La residencia de Maxi se encuentra en el exclusivo barrio cerrado Don Joaquín, en la localidad de Canning, Ezeiza. Con esto, se deja en claro que se pretende evitar cualquier tipo de conflicto, especulación o maniobra por parte de aquellos que han denunciado al artista.

Qué dijo Maxi El Brother sobre la prisión domiciliaria de L-Gante

Asimismo, al aire de TN, Maxi El Brother cuestionó: “Hace como 30 o 40 días. No está bueno. Te doy algo y van a la apelación y así están porque lo dijo el primer día el abogado querellante que iba a apelar todo”.Play VideoEl referente de la Cumbia 420 fijó como dirección legal para este arresto la residencia de Maxi, el Brother. (Foto: Captura TN – Instagram /lgante_keloke)

Consultado acerca de cómo repercute este sube y baja en el ánimo de Elián, el representante destacó: “Él está bien, está positivo como siempre. El mismo positivismo que lo hizo llegar a ser L-Gante, a salir de su lugar de pocos recursos y todo eso. Mantiene la misma impronta. Está positivo, con fe, tranquilo y esperando”. “Lo que hicimos nosotros fue ponernos a derecho y a servicio de la Justicia para que la Justicia resuelva”, señaló.

Además, reveló: “Estamos hablando para que venga un psicólogo que hable con él y que tengan sus charlas”. “Como dije desde el primer día, para mí todo esto está arreglado y armado. El abogado de la otra parte lo venía persiguiendo con algunas causas y cosas… Son todas causas que están como muy tiradas de los pelos. Elián no es un delincuente: no robó, no mató, no secuestró, no abusó de nadie… Entonces la verdad es que no sabemos por qué todavía lo tienen detenido en la comisaría. Para mí esto está totalmente armado”, sentenció.