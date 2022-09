Decidieron separar a Leticia Brédice del elenco de la obra de Luciano Castro

Leticia Brédice

Un escándalo inesperado fue el que se dio a conocer en las últimas horas. La protagonista es nada más y nada menos que Leticia Brédice, quien según lo que contó la periodista de espectáculos Laura Ubfal, fue separada del elenco de «El Divorcio», la nueva obra de teatro que protagonizarán Luciano Castro y Natalie Pérez.

Todo esto salió a la luz en «Intrusos», el ciclo de Florencia de la V. «Voy a dar una primicia bastante preocupante, que tiene que ver con un elenco teatral, tiene que ver con la baja de una actriz que ya tiene reemplazo. Había hecho las fotos y se tuvo que ir por un escándalo. No es una noticia grata, es una noticia que trajo mi compañero de «Gossip», Guillermo Barrios», señaló la comunicadora.

«Estamos hablando del elenco de Luciano Castro, ustedes saben que se bajó de ‘Desnudos’, estuvo haciendo ficciones exitosas y está preparando un espectáculo para el verano. La protagonista es Natalie Pérez, en ese elenco está Pablo Rago y también estaba Leticia Brédice. Digo estaba porque por decisión del elenco, del director, de la producción, le pidieron que dejara el proyecto», apuntó.

Contundente

«Por problemas internos. Leticia no estaba en su eje del todo, se presentaba con problemas, no sabemos exactamente qué. Tengo que contar la información de que decidieron separarla del elenco. Se produjeron momentos de problemas en los ensayos, y bueno, terminaron pidiendo disculpas a la gente que estaba en las lecturas», reveló Laura Ubfal.

«Querían llegar el 27 de diciembre a Mar del Plata, para llegar primeros a la temporada», apuntó la rubia. «Fue terrible lo que pasó con Leticia. Habían hecho todo. Quien va a hacer ese rol es Carla Conte. Ella fue convocada para integrar este elenco de ‘El Divorcio’. Fue bochornoso, hubo muchos problemas», sentenció generado la sorpresa de todos.

“Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entras en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice: ‘Leticia no quiero que vengas’, yo no tengo que seguir”, resumió la actriz sobre su conflicto con el director de la obra.

Al ser consultada sobre por qué cree que Valente tomó esa determinación. “Creo que no empatizó conmigo. De hecho, lo llamé y le pregunté si yo había dicho algo que le haya molestado”, reveló.

Brédice indicó que aceptó la decisión del director y ahora se enfoca otros proyectos. “Hablo hoy porque esto mañana ya no es tema. Tengo que hacer un clásico griego, que voy a estrenar en el San Martín”, sostuvo.