Debate presidencial: las mejores frases de Sergio Massa y Javier Milei. Videos

Los candidatos a la presidencia de la Nación, Sergio Massa y Javier Milei, debatieron a una semana del balotaje en el que se definirá quién será el nuevo presidente.

“Javier, vos trabajaste en el Banco Central. Contale a la gente por qué no te renovaron el contrato en el Banco Central”, le tiró Massa a Milei, dando a entender que no pudo seguir allí porque no superó el examen psicotécnico,

Massa