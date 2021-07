Debate entre Silvina Escudero y Dolli Irigoyen: “No hay que elegir más el sufrimiento animal”

Dolli Irigoyen y Silvina Escudero protagonizaron un debate televisivo sobre la alimentación y el consumo animal este domingo presentes en Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por su nieta, la actriz Juana Viale.

La conductora le recordó a la cocinera los cuestionamientos que recibió de cuando los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que cocinar caracoles vivos, tiempo en que se encontraba en reemplazo del jurado Germán Martitegui.

“El hecho de que uno desconozca cómo se cocinan las cosas, no quiere decir que no se cocinen así. Nuestras abuelas nos mandaban a buscar caracoles y los ponían en polenta, y se cocinaban así. Como un pulpo se tira en agua hirviendo, o una langosta se pone viva a cocinar. Uno puede elegir comer o no comer. Dije que era respetuosa de los vegetarianos y los veganos. Preparar un plato para un vegetariano es más fácil pero para un vegano es más complejo: porque no podés usar ni huevo, leche, tenés que usar el aceite de coco, con las almendras, el maní”, comenzó planteando Irigoyen al retomar las críticas del programa.

Ante esto, Escudero expresó su opinión. “No hay que elegir más el sufrimiento animal. Obviamente que hay tradiciones que vienen de nuestros ancestros, por ejemplo, la corrida de toros que hoy sabemos, que se estudió que es sufrimiento animal. Cocinar un animal vivo es una tortura, ese animal sufre. Hoy en día eso no deberíamos hacerlo”.

A lo que Dolli argumentó que ella no cocina caracoles y que sólo opinó sobre una situación que ocurrió en el certamen de cocina. “No, perdón te lo tomaste personal. Es un debate súper importante para poder charlarlo en televisión. No es algo contra vos, es mi manera de pensar”, respondió Silvina pero la chef continuó bien firme.

Al escucharla exponer, Escudero, vegetariana y quien en su perfil de Twitter describe “los animales son todo lo que esta bien en este mundo”, intervino: “Cada uno puede elegir lo que ingiere, si es vegetariano, vegano o carnívoro. En mi humilde opinión lo que no hay que elegir más es el sufrimiento animal. Obvio que hay tradiciones que vienen de nuestros abuelos y ancestros, como la corrida de toros, muchísimas tradiciones, que hoy sabemos, es un sacrificio animal. Cocinar a un animal vivo, es una tortura, ese animal sufre”.

Debate entre Silvina Escudero y Dolli Irigoyen: “No hay que elegir más el sufrimiento animal” Silvina Escudero

La bailarina sostuvo que en su opinión “tirar un animal vivo a una olla hirviendo es una crueldad total” y que le “parece un debate súper importante para tener en televisión”. Mientras que la cocinera le respondió que estos son platos típicos en Europa, pero que ella no se encarga de prepararlos.

“Estoy explicando que sucedió. Y te digo una cosa: hay miles de programas franceses que muestran cómo se mata a una langosta. Y se mata así. Yo dejo picando esta pregunta: si mañana el mundo entero se vuelve vegetariano. ¿Qué hacemos con las vaquitas y los pollitos? La gente va a producir cereales, ¿los van a mandar a la calle? ¿Quién los va a controlar a los animales? ¿Cuánta gente tiene para comprar almendras y hacer leche de almendras? Hay gente que no tiene ni para un litro de leche. Yo puedo, vos podés… pero, hoy en día, los médicos les mandan a los chicos de África un sachet con un superalimento y vos ves a los pobres nenitos chupando ese sachet”, planteó, y cerró diciendo: “Ojalá la cantidad de los chicos que se mueren de hambre en Argentina tengan un pedacito de carne, leche y queso. Nos tenemos que preocupar más de la nutrición infantil”.

Silvina Escudero

Aunque el debate no finalizó para Silvina, quien respondió: “Hay un montón de cuestiones que pueden cambiar favorablemente para que no haya más maltrato. El tema de la nutrición humana es un tema terrible y que no puede ir paralelo. Cada uno es voz de sus convicciones y lo que puede aportar con su granito de arena. Éste es el mío”.

Dolli Irigoyen

No conforme con lo ocurrido en pantalla, la bailarina retomó el tema en sus redes sociales, donde tuiteó su propio planteo. “¿Que parte de maten y coman carne pero NO SEAN CRUELES no se entendió? Ante todo respeto para debatir. Mi pregunta sigue siendo, ¿hace falta meter una langosta en una olla de agua hirviendo? Lo dejo para pensar. Siempre fiel a mis convicciones”, manifestó.