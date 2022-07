De Tita hasta la China: cantar retruco a las críticas. VIDEOS

A través de toda la historia de la música, las mujeres se han enfrentado a críticas que no tienen que ver con cuestiones artísticas, sino, con cuestiones de género. Desde “Se dice de mí”, popularizada por Tita Merello en 1954, hasta “Lo que dicen de mí” de la China Suarez, de reciente lanzamiento, canciones que no solo son letra y música, sino también escudo y espada.

Como indica María Loizaga Cano, “el propio lenguaje musical más formal utiliza términos mediatizados por el género. Así, se denominan cadencias femeninas a las terminaciones también llamadas imperfectas, ritmos femeninos a los que su acento recae en parte débil, y tema femenino al tema secundario de la sonata, relegado al tema principal también llamado masculino”.

El lenguaje no tan formal de un sector del periodismo a la hora de abordar su crítica a artistas mujeres, también supo estar, y aún sigue estando, intervenido por el sesgo de género.

Podemos abrir cualquier revista de rock para constatarlo: por ejemplo, aquella que en su primera edición del año 1970 publica una nota a doble página sobre Fedra, la cantante del dúo pop Fedra y Maximiliano, que para ese entonces ya llevaban grabados dos discos en la CBS, con enorme aceptación del público. Pero la nota no hablaba sobre eso. El autor no hace referencia a cómo canta ni qué canta Fedra, sino a que es bastante flaca, que no usa maquillaje, que algunos la ven fría y poco femenina, que puede arañar, que muy pocos la ven sexy, que pocos la ven atractiva, aunque para el autor sí es sexy, y es femenina.

Difícilmente encontremos una nota con ese enfoque cuando se trata de un artista varón heterosexual. Más de 50 años después, la cantante María Becerra aún debe tomarse el trabajo de explicarle a la prensa, para defender a una colega, que “a un hombre cantante nadie le pregunta donde dejó a los hijos”, cosa que sí despierta críticas cuando se trata de una mujer.

Finalmente, el lenguaje nada formal de los haters muestra sin disimulo su odio de género llenando las redes de las artistas con descalificaciones basadas, sobre todo, en lo que concierne a sus cuerpos.

Tita Merello: “Se dice de mí”

Tita de Buenos Aires.

Tal como señala la etnomusicóloga Mercedes Liska, si bien Tita Merello (1904-2002) llegó a ser aclamada como la figura femenina más importante del espectáculo argentino en el siglo XX, también fue muy criticada: acusada de ninfómana, robamaridos, de involucrarse con hombres mucho más jóvenes que ella, multada por actuar sin medias en el teatro, Tita escandalizaba las costumbres morales y burguesas de la época.

Cuando en el año 1954 grabó “Se dice de mí”, burlándose de las críticas, estaba protagonizando mucho más que un hecho artístico: estaba dejando un legado para las siguientes generaciones, una lección de empoderamiento, una herramienta anti bullying. No hay forma de pensar a Tita anclada en el pasado mientras escuchamos esta canción: ella fue una adelantada a su tiempo, y hoy está más vigente que nunca.

Celeste Carballo: “La Piara”

Celeste Carballo

“Me cortarían la cabeza/ me echarían a la calle/ romperían la guitarra/ prohibirían que tome mate/ me cortarían todo el pelo con odio/ y me meterían en un manicomio/ Me arrancarían la garganta/ y listo el pollo con sus gritos/ con todas mis canciones harían una fogata/ Ay! Qué vengativos son los cerditos… “

En 1983, tiempos en los que el odio no necesitaba de redes ni haters para canalizar eficazmente su expresión, Celeste Carballo con su canción “La piara” (“Los cerditos”), de arrolladora ironía, les dejaba bien en claro a quienes no soportaban verla arriba de un escenario, que, sin importar lo que hicieran, jamás podrían silenciarla.

“Los cerditos no soportan que/ una mujer/ se ponga a cantar de frente/ solita su alma con una guitarra”….

Marilina Ross: “Quiero ser yo”

En el álbum de Marilina “Cruzando las grandes aguas” (1985), una canción se abría paso a modo de contundente respuesta a los prejuicios y a la homofobia: “Usted, que en una radio se atreve a comentar/ que está tan preocupado por mi sexualidad/ Usted, tan calladito ante tanta atrocidad/pregúntese cómo es usted”…. cantaba Marilina en su tema “Quiero ser yo”, y demostraba, una vez más quién es ella: una artista fundamental de nuestra historia, eterna defensora de la libertad.

Viudas e hijas de Roque Enroll: “Somos un invento”

Las cuatro Viudas e hijas de Roque Enroll (FB)

En 1986 las Viudas sacan su tercer LP, “Vale cuatro”. El titulo retruca a cierto sector de la prensa que fue siempre muy crítico con la banda. Como recuerda Mavi Diaz, una de sus integrantes -junto a ‎María Gabriela Epumer, ‎Claudia Sinesi y ‎Claudia Ruffinatti-, “en aquella época, o te maquillabas, o cantabas; o estabas buena, o tocabas bien; no podías ser las dos cosas”.

La canción “Somos un invento”, de ese disco, ironizaba puntualmente sobre una crítica recurrente sobre ellas que apuntaba a que eran “un producto” inventado por la industria.

“Listas para inflar, se pueden comprar/ cantan, bailan, no piensan/ Saben contestar sin profundizar/ tocan, hablan, no piensan…” cantaban las Viudas, burlándose de todo y para que no quedaran dudas: ellas se inventaron a sí mismas. E inventaron un tipo de alegría. E inventaron un público, cuya novedad era que incluía a niñas y niños, además de adolescentes, y sus madres y padres. Inventaron sus canciones, inventaron una forma de estar en el escenario, una estética, una masividad generada por músicas mujeres, mientras varias generaciones de chicas y chicos las amábamos, y las seguimos amando.

Tini Stoessel: “Guiso de lentejas”

Ella canta “Guiso de Lentejas” con una sonrisa. Se trata de una canción que ya estaba escrita antes de que fuera concebida: cada verso es un comentario sacado de sus redes donde se le critican desde su talento hasta su cuerpo.

Tini Stoessel se encargó de hacer rimar cada estrofa de ese discurso de odio y de ponerle música y humor para hacer Aikido con las palabras, ese arte marcial que usa la fuerza del contrincante. El resultado es una respuesta cargada de ironía que pone cada cosa en su lugar y deja a los haters en ridículo.

Nathy Peluso: “Mafiosa”

“Pongo la mano en el fuego que si me mostrara INSEGURA recibiría mucho menos hate, se re nota que les da bronca una mina que se siente bien y la quieren hacer sentir mal PRECISAMENTE por eso. Menos mal que soy una forra fuerte y no me tumban ni con tres camiones”.

Así, ubicaba Nathy Peluso a los que tiemblan frente a una mujer segura de sí misma y se esconden detrás del anonimato de las redes para descargar su frustración. Algo que ya había hecho con su canción “Mafiosa” (2021) pocos meses antes.

China Suarez: “Lo que dicen de mí”

María Eugenia “China” Suárez (Foto: Luciana Granovsky)

Si muchas de las canciones que responden a críticas usan el humor y la ironía como recursos, “Lo que dicen de mí”, la canción que la China Suarez acaba de lanzar, responde desde el dolor a las descalificaciones con las que debe enfrentarse por cuestiones de su vida privada. Aun así, señala con fortaleza la doble vara con la que se juzga la vida de las mujeres y de los hombres.