De Sara Hebe, Duki y Vicentico a L-Gante, Bizarrap y Pablito Lescano: la música de El Marginal

El tema que identifica a “El Marginal” es sin duda alguna el de Sara Hebe. No hay otra. En 2019, tras dos exitosas temporadas realizadas por Underground Producciones, decidieron incluir una suerte de ending. En aquel momento Duki, embanderado del movimiento de trap argentino, se unió a Vicentico y La Bomba de Tiempo para inaugurar el cierre musical de la serie. Ahora, la posta la tomaron L-Gante, Bizarrap y Pablito Lescano.

Con el lanzamiento de la cuarta parte de esta mini serie, llega otra canción icónica que promete ser recordada como banda sonora de la tira. Desde Filo.News te proponemos una puesta en valor de estos tracks clave.

El Marginal – Sara Hebe (2016)

La primera vez que sonó “El Marginal” de Sara Hebe como cortina musical fue el jueves 2 de junio de 2016, cuando la serie homónima se estrenaba en la TV Pública. Una vez terminada, esos 13 capítulos se incoporaron al catálogo de Netflix y boom. Hitazo en Latam.

Esta potente cumbia compuesta junto a Ramiro Jota y Flor Linyera le dio a la chubutense reconocimiento regional, tanto que hasta “El Recluso” (“The Inmate” en inglés), la versión norteamericana de la tira, mantuvo la misma vibe para el tema de apertura.

“No me puedo ir / No puedo escapar / Se me ven por los ojos / las ganas de salir” ya es un verso clásico que no puede faltar a la hora de empezar un capítulo. La voz desnuda de Sara y sus barras crudas y sin vueltas se unen a los irresistibles teclados de Linyera y el beat de Jota en un combo imposible de no agitar.

“Entre Cuatro Paredes” – Duki, Vicentico y La Bomba de Tiempo (2019)

Este junte impensado sucedió en 2019 cuando Duki tenía 3 millones de seguidores en Instagram, no 8, y “skere” y “modo diablo” eran expresiones que los boomers todavía intentaban descifrar. En aquel momento el trap mainstream apenas tenía unos dos años de vida en nuestro país y los fans de su mayor exponente no veían con buenos ojos su colaboración con Vicentico.

“Manga de envidiosos, para mí es un honor hacer un tema con él -decía en una de sus clásicas stories de descargo- Son los temas que escuchaban mis viejos, yo también conozco temas de él, de Los Fabulosos. Para mí es un honor. Estamos tratando de crecer, de hacer algo nuevo, de brindarles algo orgánico y ustedes hablando mierda”.

Duki y Sebastián Ortega, director, durante la grabación del videoclip.

Lo cierto es que el tema llegó al puesto N°1 de tendencias de YouTube a las pocas horas de ser lanzado y suena menos raro cada vez que se lo escucha. Es un estilo más Vicentico que Duki (el diario La Opinión Austral lo calificó como “una versión de ‘Matador’ en clave de dembow”) y tiene dos elementos que lo hacen destacar: las voces y el beat, amigo, el beat.

La percusión está a cargo de la genial Bomba de Tiempo liderada por Alejandro Oliva (AKA el papá de Wos) que, en conjunto con el productor Oro Dembow, marcan el ritmo de las barras que se tira un Duki que se anima a jugar con los tonos de su voz y un Vicentico impecable que no podía irse sin un guiño a su hitazo del ’94 junto a Los Fabulosos Cadilacs.

“Pinta” – L-Gante, Bizarrap y Pablito Lescano (2022)

El nuevo cierre de “El Marginal” se viene gestando, al menos, desde septiembre de 2021, cuando se dio a conocer que L-Gante estaba trabajando en una nueva cortina musical. Cuándo se sumaron Biza y Pablito no lo sabemos, pero el resultado definitivamente está a la altura de la circunstancias.

Los clásicos teclados del de Damas Gratis adornan las barras del referente de la Cumbia 420 que, antes de tirarse ese primer verso pegadizo, regala un “Nosotros también tenemos códigos”.

“Yo tengo esta pinta porque pintó / Visera, gafas / zarpado en conjuntón” amerita no omitir la intro en Netflix de este villarap que incluye hasta el punteo de “La Danza de los Mirlos”, hitazo de la cumbia villera, y muchas referencias a la noche, la gorra, el respeto y la calle.

Lo distintivo y esos toques alienígenas del sonido se los da Bizarrap, que no pierde oportunidad de dejar su marca. ¿Si este tema se convertirá en un clásico? Hablamos cuando se estrene la quinta temporada.