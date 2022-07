De Paul rompió el silencio sobre su participación en el Mundial: “No tiene sustento”

El mediocampista figura de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, aseguró que la posibilidad de que se pierda el Mundial de Qatar por el juicio de su exesposa, Camila Homs, para regularizar la cuota alimentaria y el régimen de visita de sus hijos, “no tiene sustento”.

Luego de las declaraciones del presidente de AFA, Claudio Tapia, expresó que las especulaciones que surgieron fueron con el objetivo de “hacer un daño” en su carrera deportiva, en una nota al canal televisivo América.

“No tiene sustento lo que se dice, entiendo que por ahí sirve decir que no voy a jugar el Mundial y toda la repercusión que se arma, pero es absolutamente incorrecto”, comentó y aseguró que la relación con Homs es muy buena: “Con Camila nos llevamos bien, súper bien. No hay nada malo”.

De Paul, actualmente en pareja con la reconocida cantante Tini Stoessel, aclaró: “Salgo a hablar porque en un punto sentí como que se me quería hacer un daño. Cuando dicen que Tini apareció cuando todavía no estaba separado no me gusta, tampoco que digan que no pago la cuota de mis hijos cuando están los recibos y las transferencias… Jamás haría eso ni con mis hijos ni con Camila, que es la mujer que me acompañó muchos años”.



“Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque no juzgo a ningún periodista. Esto es una separación, hay una demanda y nada más. Si no, mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo”, agregó.

Asimismo, para cerrar el tema, señaló: “Creo que mi palabra tiene valor, jamás me metí en la vida de nadie ni molesté a nadie. Trabajo mucho para tener la carrera que tengo”.

Por otra parte, se refirió al Mundial de Qatar, el gran objetivo que tienen todos los argentinos, y deseó “hacer una gran Copa del Mundo”. “Somos los primeros que estamos ilusionados, pero todo a su debido tiempo”, continuó pidiendo mesura.

“Cuando llegó (Lionel) Scaloni vi que podía ser parte del recambio. Siempre digo que en esto del grupo fueron muy importantes los más grandes como Leo Messi, Nico Otamendi, Di María y el Kun Agüero y con Scaloni a la cabeza se empezó a formar algo despacito”, resumió sobre el crecimiento del equipo y cerró: “En la anterior Copa América (2019) se veía que las cosas iban bien. Desde ahí todo empezó a fluir. Las cosas siempre fueron para mejor y los triunfos siempre ayudan. En este proceso ganamos una Copa América, la Finalissima y llevamos 33 partidos sin perder. El hincha argentino lo está disfrutando mucho y eso es lo más importante”.

Tini Stoessel está en la casa de España que compartían Rodrigo de Paul y Camila Homs

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Tini Stoessel viajó a España para reencontrarse con Rodrigo de Paul, luego de finalizar su gira por Latinoamérica. En sus redes sociales, el jugador del Atlético Madrid y de la Selección Nacional publicó una foto romántica junto a la cantante. En la postal que se alcanzó a ver, los dos aparecían muy juntos y con un look playero, acorde al verano europeo.

Por su parte, la popular artista publicó en su Instagram una imagen con un grupo de amigas en el living de la casa de su pareja. Anteriormente, el deportista compartía esta propiedad con Camila Homs, la madre de sus hijos. Cuando se separaron, la modelo y sus hijos regresaron a la Argentina y él se quedó viviendo en la misma casa. Tini Stoessel con sus amigas en Madrid

La cuenta Chusmeteando, que muestra contenido de los famosos a través de Instagram, descubrió que la selfie que se sacó la joven artista fue en el mismo living en el que Camilia solía posar cuando todavía era pareja de Rodrigo. De esta manera, llegaron a la conclusión de que se trata de la vivienda familiar que compartían antes de la separación definitiva. Camila Homs en casa de Madrid que compartía con el padre de sus hijos antes de la separación

“Cuando Cami estaba embarazada, nosotros estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrado. No la conocía a Tini. Ella tenía su vida, yo la mía. Cosas que se pueden comprobar, yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera. Cada uno tenía que estar encerrado. Yo la primera vez después de la pandemia que pude venir a Argentina fue para jugar la Copa América que fueron 45 días que estuvimos encerrados haciéndonos cinco o seis test por día para que no se filtre un positivo”,

dijo Rodrigo.

Luego, aprovechó para aclarar: “Es importante que a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar. Cami también después empezó a rehacer su vida. Sé que está con una persona que súper bien, que trata bien a mis hijos, estuvo en el cumpleaños de Bautista, estaba mi familia, estaba el chico y todo súper bien. Los dos empezamos a rehacer nuestra vida”. Además, aseguró que la relación entre sus hijos y la artista es muy buena.

Por otra parte, aseguró que se encarga del del pago de los gastos de los pequeños para desmentir una información que trascendió en algunos medios: “Que digan que no pago las cuotas de mis hijos, están los recibos, las transferencias. Yo jamás haría eso ni por mis hijos ni por Camila, que fue quien me acompañó muchos años. Es una gran madre. Se dijo lo del Mundial, todas mentiras que entendí que me estaban empezando a dañar”.

Por último, se refirió al futuro de su relación con Tini: “Es verdad que siempre cuando uno vuelve a apostar a una relación tiene muchos proyectos, tenemos dos vidas que son bastantes difíciles, cada uno tiene una dinámica especial. Estamos intentando que esos caminos se unan. Poder seguir proyectando lo lindo que nos está pasando, ojalá sigamos así”.