Darío Barassi y la vuelta a “Cien argentinos dicen”

Darío Barassi continúa ausente de la pantalla de El Trece y decidió hacer un contundente comunicado en sus redes sociales, con el fin de comunicarle a sus seguidores cuándo regresará al programa, ya que desde finales de diciembre el conductor decidió tomarse unas vacaciones de “100 Argentinos Dicen” para disfrutar con su familia y esta semana Federico Bal es el encargado de reemplazarlo al aire.

El presentador confesó la razón por la que su ausencia se ha alargado tanto en la pantalla de El Trece.

El también actor hizo una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, donde uno de sus seguidores aprovechó para consultarle cuándo estaría de nuevo al mando de su programa en el canal del sol: “Tus vacaciones son muy merecidas, pero por favor volvé a ‘100 Argentinos Dicen’“, a lo cual Darío Barassi respondió con honestidad: “Todo el mundo me dice: ‘Hijo de put* en este país con lo que cuesta el trabajo, no te podés tomar dos meses de vacaciones’. Obvio que no me puedo tomar dos meses de vacaciones, me fui dos semanas nada más, eh”.

Asimismo, Darío Barassi explicó que muy pronto volverá a estar al aire con su programa: “Yo ya volví a laburar, ya arranqué, nada más que estoy con dos laburos. Voy a arrancar con la serie y en el medio voy a seguir avanzando con algunos programas de ‘100 Argentinos Dicen’,pero yo ya estoy acá laburando como soldado”. El conductor también aprovechó para dejar en claro que no hay nada que disfrute más que poder vivir de su pasión: “Agradecido de mi trabajo y siendo un laburante de la vieja escuela. Amo trabajar de lo mío, a parte”.

El hijo de Carmen Barbieri comenzó el show con un homenaje al alma del mismo, su conductor: “Muy bienvenidos a 100 argentinos dicen. Soy Fede Bal, no está Darío Barassi, está de vacaciones. Voy a estar acompañándolos en este gran programa durante dos semanitas… Darío está descansando en alguna playa del continente, no sabemos bien dónde, o tal vez filmando, o tal vez viendo una serie. No sabemos bien qué está haciendo, pero necesitaba descansar un poquito y lo tiene bien merecido“.

Este reemplazo se dio después de dos semanas, ya que se tenía previsto que Bal grabara a principios de año para “100 Argentinos Dicen” (El Trece), pero después de las fiestas se contagió de coronavirus y Nazarena Di Serio tuvo que ocupar su lugar.

En ese momento, en el que se conoció el contagio de Fede Bal y el accidente de Flor Jazmín Díaz, Barassi hizo unas contundentes declaraciones en su Instagram desde México: “Che, ¿qué está pasando con los amigos reemplazantes de 100 Argentinos? Uno con COVID-19, la otra tuvo un accidente en la ruta… Aflojen hermanos que yo estoy de vacaciones, no puedo volver. Cuídense la put* madre”.

