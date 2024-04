Tras haber sido operado, Darío Barassi volvió a ser internado

En las últimas horas, Darío Barassi ha sido nuevamente internado en el Sanatorio Finochietto luego de experimentar complicaciones tras una cirugía para extirpar un pólipo de sus cuerdas vocales.

El presentador explicó que la intervención quirúrgica provocó una reacción alérgica debido a la herida, por lo que actualmente está recibiendo tratamiento con antibióticos intravenosos.

A pesar de que su estado está siendo controlado y no se encuentra en riesgo, los médicos han recomendado que permanezca internado hasta que la reacción alérgica desaparezca por completo.

Además de esta cirugía, el conductor también se sometió a una operación para corregir una hernia umbilical, cuya recuperación también está progresando de manera favorable.

A pesar de las circunstancias, Barassi se ha mostrado positivo y agradecido por la evolución de su salud, de hecho continúa manteniendo su humor característico e incluso se mantiene en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

Darío Barassi se tomó unos días en su trabajo para realizarse una intervención quirúrgica programada para solucionar un problema de pólipos en las cuerdas vocales.

Acompañado por su esposa y contenido por todo el equipo médico el conductor se volcó a las redes para agradecer y escribir un sentido posteo: “Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay que frenar, que el año pasado fue muy duro , que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio que, que, que, queeeeeee… Respiro”, arrancó diciendo desde su cuenta oficial.

“En fin, le pusimos cuerpo cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un post operatorio algo complicado, ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje gordito lindo que salimos mejores”, siguió y contó sobre el proceso de recuperación que lo tendrá por varios días en silencio.

“Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 hs y nunca fue su fuerte, gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor mujer mía, te amo @luligomezcenturion”, resaltó refiriéndose a su pareja.

Y continuo: “Gracias amigos y público por tanta preocupación y afecto. Y por último puse una foto de mis chinas, que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden por qué no les contesto o por que no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el tramadol de mi cuore. Las amo enanas mías. Ya vuelve papá”, aseguró.