Darío Barassi se disfrazó de Fiona y se volvió tendencia

Todo empezó cuando le pidió a una de sus productoras una peluca, como suele hacer a diario con otros accesorios al relacionarlo con las preguntas, al asociarla con la de la princesa, continuaron con la caracterización y después de lograda, Barassi siguió el programa con ese estilo.

“Doy Fiona, estoy igual chicos. ¿Esto sale? Está muy bien logrado eh, un aplauso para Belu que lo está dejando todo”, dijo el conductor del 13 mientras mostraba la imagen de la animación en su celular.

Cuando vio que el maquillaje iba funcionando fue por más y pidió vestuario. “Che, estoy linda eh. Gigi, ya que lo hicimos, habría que conseguir un vestido”, y lo tuvo.

Sin parar de reírse junto a los participantes lanzó un mensaje a su competencia y amigo, de Pasapalabra: “Me lo imagino a Iván de Pineda diciendo vení, vestime de príncipe. Iván, no compitamos, esto yo lo hago porque no tengo tu conocimiento Iván”.

El conductor compartió la imagen en su cuenta de Instagram al igual que el canal. Sus fans se sumaron apoyando la gracia del actor.

Y llegó el vestido nomás.

“Debería sacarme el saco ¿no? No siento Fiona, no está pasando, soy una gorda en un spa chicos, no? La estoy pasando mal, sigamos con el juego”, cerró Barassi.